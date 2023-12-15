Чтобы связать руки Трампу? В США приняли важный закон о НАТО

Теперь закон должен подписать президент

В правительстве некоторых стран Европы растет тревога, что повторное избрание Дональда Трампа на пост президента США может разрушить НАТО. На фоне этих опасений Конгресс США принял закон, запрещающий президентам Штатов без одобрения Конгресса или Сената единолично принимать решения по выходу страны из Альянса.

Конгресс США подтвердил свою поддержку НАТО. Бывший президент Дональд Трамп, который имеет все шансы снова стать главой Белого дома, часто критикует Альянс. В свою очередь при президенте Джо Байдене значение НАТО возросло, особенно на фоне вторжения России в Украину в феврале 2022 года, пишет The Hill.

"НАТО твердо стоит на ногах в ответ на войну российского диктатора Владимира Путина в Украине и растущие вызовы по всему миру. Закон подтверждает поддержку США этого важнейшего альянса, который является основополагающим для нашей национальной безопасности. Он также посылает сильный сигнал авторитарным странам, что свободный мир остаётся единым", — прокомментировал принятие закона сенатор Тим Кейн.

Теперь закон должен подписать президент страны Джо Байден. Ожидается, что он сделает это.

"Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", — сказал сенатор-республиканец от штата Флорида Майк Рубио.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший советник Трампа по национальной безопасности (в 2018-19 годах) Джон Болтон считает, что если Трамп снова станет президентом, он может попытаться вывести США из НАТО. По его словам, Трамп всегда делал то, что ему выгодно, а не занимался политикой в общепринятом смысле. Вероятно, закон был принят именно на фоне этих опасений.