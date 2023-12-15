Щоб зв’язати руки Трампу? У США ухвалили важливий закон про НАТО

Тепер закон має підписати президент

В уряді деяких країн Європи зростає тривога, що повторне обрання Дональда Трампа на пост президента США може зруйнувати НАТО. На фоні цих побоювань Конгрес США ухвалив закон, який забороняє президентам Штатів без схвалення Конгресу чи Сенату одноосібно приймати рішення щодо виходу країни з Альянсу.

Конгрес США підтвердив підтримку НАТО. Колишній президент Дональд Трамп, котрий має всі шанси знову стати головою Білого дому, часто критикує Альянс. Своєю чергою, за президента Джо Байдена значення НАТО зросло, особливо на тлі вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, пише The Hill.

"НАТО твердо стоїть на ногах у відповідь на війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні та зростання викликів по всьому світу. Закон підтверджує підтримку США цього найважливішого альянсу, який є основним для нашої національної безпеки. Він також посилає сильний сигнал авторитарним країнам, що вільний світ залишається єдиним", — прокоментував ухвалення закону сенатор Тім Кейн.

Тепер закон має підписати президент країни Джо Байден. Очікується, що він це зробить.

"Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників", — сказав сенатор-республіканець від штату Флорида Марк Рубіо.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній радник Трампа з національної безпеки (у 2018-19 роках) Джон Болтон вважає, що якщо Трамп знову стане президентом, він може спробувати вивести США з НАТО. За його словами, Трамп завжди робив те, що йому вигідно, а не займався політикою у загальноприйнятому значенні. Ймовірно, закон було ухвалено саме на тлі цих побоювань.