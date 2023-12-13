Бывший народный депутат Украины, журналист и блогер поделился с "Телеграфом" своими мыслями об абсолютной непрогнозируемости эпатажного политика-миллиардера

В последнее время мир взял себе за правило выбирать на должности президентов, премьеров и политических лидеров не совсем типичных политиков.

Этому должно быть какое-то логическое объяснение. Современность все чаще предлагает нам такие вызовы, с которыми классическая политика не способна справиться. Эпидемии, войны, климатические изменения, эмиграция, непрогнозируемые угрозы новых технологий… Отнюдь не факт, что эти "нетипичные политики" справляются с новыми вызовами, но общество, знай себе, продолжает экспериментировать.

Пещерный популизм и уличная харизма

За примером далеко ходить не надо, потому что даже у нас, в Украине, сейчас в должности президента политик, мягко говоря, не типичный. Так же не совсем типичный политик находится во главе Венгрии, с которым Украина периодически испытывает большие проблемы. Эмманюэль Макрон также был совершенно нетипичным для своего времени и для Франции.

Но поведение этих лидеров хотя бы можно как-то спрогнозировать. Это, так сказать, типичные нетипичные.

Но сегодня идет уже новая волна новых избирательных экспериментов, готовая отдать власть в странах нетипичным вне всякой классификации.

Сплошь и рядом это люди, отличающиеся от классических политиков большой амбивалентностью во взглядах, пещерным популизмом, уличной харизмой, отсутствием какой-либо четкой идеологии, умеренным невежеством и абсолютной непредсказуемостью.

В Аргентине буквально на днях на президентских выборах победил 53-летний Хавьер Херардо Милей с дикой смесью консервативных и либертарианских взглядов на все. Бывший радиоведущий, "инструктор по тантрическому сексу", выступающий против абортов и ЛГБТ, верит в мировой сговор "культурного марксизма", отрицает глобальное потепление и называет себя анархо-капиталистом.

Сегодня Хавьер Милей четко ориентирован на Соединенные Штаты и выступает против России, что украинцев абсолютно устраивает, но что он будет говорить и как будет действовать завтра – этого вам никто точно не скажет.

Впрочем, нас больше интересует другой нетипичный политик, который через год или чуть больше может вполне возглавить самое сильное государство в мире, стратегического партнера Украины – Соединенные Штаты Америки. Речь, конечно же, о Дональде Трампе.

Трамп однажды уже был президентом, наделал на этом посту много шума и неразберихи и довольно бесславно покинул Белый дом после потешного штурма Капитолия своими маргинальными сторонниками. И все ошибочно решили, что это был какой-то довольно досадный, но случайный эпизод в более чем трехсотлетней истории Соединенных Штатов.

Но Трамп возродился, как Феникс из пепла. Сегодня он основной кандидат от Республиканской партии на президентских выборах, который, не имея никакой формальной должности, фактически руководит Конгрессом с республиканским большинством и в настоящее время опережает нынешнего президента Джо Байдена на три процента голосов. Более того, Дональд Трамп сумел кардинально изменить саму структуру партийной политики США. И сегодня все чаще говорят о "трампизме", как о квазиидеологии и стиле государственного управления, говорят о влиянии "трампистов", а не классических республиканцев. Скандальный и эпатажный 77-летний миллиардер стал явлением и эпохой в американской политике.

Против Трампа в США возбуждено несколько уголовных дел, против него выдвинуты достаточно серьезные обвинения, сам он запросто путает Австрию с Австралией и называет Орбана президентом Турции, но на его рейтингах это никак не отражается.

Очевидно, политологи и эксперты упустили какой-то важный момент, когда в Соединенных Штатах появился принципиально новый избиратель, готовый голосовать за авантюры и популизм, за новейший примитивный протекционизм. И это далеко не только "реднеки" из Техаса или Оклахомы. Часто это влиятельные и очень богатые люди, например, Илон Маск. И это, кстати, еще один феномен: когда вроде бы умные и уважаемые господа, покоряющие космос и производящие электрические суперкары, ведутся на примитивные пропагандистские нарративы страны, которая до сих пор лепит фигуры гигантских петухов из мерзлого кала. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Есть ли жизнь после Трампа?

Итак, Трамп! Что будет, когда Дональд Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки на выборах, которые состоятся уже осенью 2024 года?

Откровенно говоря, на сегодняшний день победа Трампа на выборах не является настолько очевидной, как иногда кажется. Три процента преимущества, которые у него есть над Байденом, вовсе не тот разрыв, который обеспечивает возвращение в Белый дом. У демократов еще много возможностей для того, чтобы улучшить свои рейтинговые показатели. Но против демократов и против Байдена работает возраст (американцы откровенно опасаются, что Джо Байден просто не добудет конца второго срока), работает экономическая ситуация в стране, не удовлетворяющая большинство граждан Соединенных Штатов. Работает вполне понятное и человеческое желание соорудить "офис простых решений" на реке Потомак, что в основном и предлагает Трамп. Словом, Make America Great Again!

И у него есть шансы!

Так что же дальше будет? Есть ли жизнь после Трампа?

Этот вопрос особенно актуален для Украины. Поскольку Дональд Трамп давно известен как сторонник Владимира Путина, а все эксперты в один голос говорят, что Украине нужно торопиться с контрнаступлением, потому что, когда победит Трамп, об американской военной помощи можно забыть. Сегодня Кремль откровенно ждет победы Трампа.

Не только нас, украинцев, это беспокоит. Британский The Economist недавно назвал Трампа самой большой угрозой миру. По словам издания, в случае его победы на американских выборах запустятся необратимые процессы в Соединенных Штатах и мире.

Но нам свое болит. Нас интересуют наши "необратимые процессы", к которым мы должны быть готовы, вне зависимости от результатов выборов за океаном.

И здесь мы сталкиваемся с одним, до сих пор необъяснимым парадоксом: никто не знает точно и ни один эксперт вам не расскажет, что именно Трамп будет делать после своей победы вообще, и в украинском вопросе в частности.

Все, что мы видим, слышим и предполагаем, это версии, неподтвержденные слухи, догадки, интуиция. Сам по себе Трамп как президент – абсолютная "табула раса" и "терра инкогнита" для всех, даже для своей ближайшей команды.

Трамп обещает распустить НАТО, разорвать какие-либо соглашения и отношения с Китаем, принудительно выселить всех эмигрантов из США, заставит Европу платить за войну в Украине, запретить ЮНЕСКО и Всемирную организацию здравоохранения… Все это слухи и неподтвержденные версии планов.

Относительно Украины мы тоже имеем только какие-то намеки, но не имеем четкой картины видения Трампом нашего обозримого будущего, потому что все его так называемые предложения и идеи относительно украино-российской войны уже заранее являются взаимоисключающими.

В частности, Трамп предлагал заключить соглашение между Украиной и Россией по формуле "мир в обмен на территории". Потом обещал усадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина, говорил, что вообще не допустил бы этой войны, а затем – что завершил бы эту войну за один день. Дальше Трамп высказывался в том ключе, что его этот "конфликт" вообще не касается. А потом хвастался, что смог бы обвалить мировую цену на нефть, и это заставило бы Россию прекратить любые военные действия из-за их нерентабельности.

Так что делать Украине?

Что сказать? Пожалуй, ничего… Нет контента для разговора, как говорят уважаемые блогеры. Вернее, контент есть, но он лишен всякого смысла, поскольку не имеет никакого отношения к реальности.

Единственное, что можно обещать: скучно не будет! И Украине действительно нужно быть готовой к любым сценариям развития событий. В частности, нужно сделать все для того, чтобы не зависеть от результатов выборов в США или любой другой стране. Это, вероятно, и есть основа нашей "обетованной" национальной идеи, которую мы никак не отыщем в геополитической тьме мира.

А еще надо научиться видеть в любых проблемах и угрозах также и новые шансы и возможности. Ибо единственная очевидная черта Трампа заключается в его неочевидности. Он – совершенно непрогнозируемый. И это может иметь для России очень неожиданные последствия. Ибо они ждут одного, пророссийского, Трампа, а может появиться совершенно другой, антироссийский, Трамп. По крайней мере, мы помним, что первые "джавелины" Украина получила именно при "первом Трампе", тогда как его предшественник Барак Обама предлагал нам лишь "глубокую обеспокоенность".

Словом, как говорят в Украине, всякое может быть…

Соединенные Штаты Америки – далеко не та страна, где стратегию определяет одна-единственная личность, пусть даже и сам президент США. За триста лет Соединенные Штаты сумели построить такую систему балансов, противовесов и предосторожностений, которая исключает узурпацию решений. Соединенные Штаты останутся Соединенными Штатами при любом сценарии развития событий и при любом президенте.

Во всяком случае, мы можем только ждать. Ведь что именно будет делать Трамп в случае своей победы, не знает никто. В том числе и сам Трамп.