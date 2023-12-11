"С решением проблемы Орбана помощь Украине пойдет быстрее, а давление на Путина станет сильнее": Георгий Тука

В будущем агрессора ждут проблемы, считает бывший губернатор

Украина подходит к концу 2023 года в более сложном положении, чем годом ранее, когда был подъем из-за успехов ВСУ после деоокупации территорий, а помощь со стороны Запада нарастала. Сейчас же уровень поддержки со стороны зарубежных партнеров серьезно снизился. Западных медиа все чаще рассуждают о том, что длительная война истощает ресурсы их стран и выматывает Украину, тогда как РФ, напротив, переводит экономику на военные рельсы и готова воевать сколь угодно долго.

Мы имеем проблемы с выделением помощи со стороны США, а из-за происков Венгрии – и от Евросоюза. А новые конфликты, вспыхивающие по всему миру, отвлекают внимание от российско-украинской войны.

Своим мнением о происходящем, а также прогнозами на новый год с "Телеграфом" поделился бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

Что сыграло против Украины

Если сравнивать весну и начало зимы, то в военном и дипломатическом плане позиции России улучшились, считает Георгий Тука.

"На фронте оккупанты удачно использовали длительную паузу, которую им предоставили наши союзники, затягивая с поставками вооружений, необходимых ВСУ для эффективного наступления и контрнаступления. В итоге Украине не удалось реализовать то, на что рассчитывали и мы, и наши союзники. Против нас сыграло и то, что ожидания были недопустимо раздуты украинскими политиками и СМИ. Россия теперь апеллирует к тому, что сверхожидания не завершились сверхдостижениями. И в целом имеет более выгодную позицию на фронте", – поясняет эксперт.

Что касается внешнеполитического аспекта, тут тоже, к сожалению, события в мире играют против нас, констатирует собеседник "Телеграфа".

По его словам, это и серьезный внутриполитический кризис в США на фоне грядущих выборов.

И мировой кризис, который разразился вследствие нападения ХАМАС на Израиль и последующих событий в секторе Газа.

А сейчас еще и Венесуэла собрался напасть на Гайаны.

"И это всё, конечно, на руку России. И нередко – с ее руки", – подчеркивает Георгий Тука.

В итоге не столько усилились позиции РФ, сколько ослабилось давление на нее и помощь Украине, поясняет эксперт. Внимание наших союзников отвлекается на решение целого ряда конфликтов, которые вспыхивают или грозят вспыхнуть.

"Кстати, президент США Джо Байден предупреждал, что если не дать достаточный отпор российской агрессии против Украины, то диктаторские режимы, террористические группировки по всему миру, почувствовав безнаказанность, начнут действовать подобным образом. Так и происходит, – констатирует Георгий Тука. – Подожгла Ближний Восток террористическая организация ХАМАС. Пробудет поджечь Латинскую Америку венесуэльский идиот Мадуро. И кто знает – где и что может еще полыхнуть".

Что сыграет в пользу Украине

И всё же, признался, Георгий Тука, у него позитивные предчувствия.

"Я верю, что ничего у Венесуэлы с ее притязаниями на Гайану не выйдет. В том числе из-за Бразилии, которая по российско-украинской войне занимает, к сожалению, позицию "и вашим, и нашим". А что касается Гайаны – тут Бразилия уже дала знать, что готова "вписаться". Не останутся в стороне и Штаты. И рыпнись туда Мадуро, его режим наконец-то будет снесен", – прогнозирует эксперт.

Что касается эскалации на Ближнем Востоке, тут тоже всё сложится как надо, считает Георгий Тука.

"Мне очень нравится, что Израиль, не обращая внимания на мировые проарабские стенания, решает единственно реальным способом вопросы своей национальной безопасности. А именно – занят физическим уничтожением террористической группировки ХАМАС.

Призывы прекратить наступление, остановить его – игнорируются. Потому что врага нужно уничтожать. И Израиль образцово, с моей точки зрения, действует в этой концепции", – отмечает эксперт.

Что касается Украины, продолжает он, несмотря на все вызовы уходящего года, включая общее уменьшение помощи, ее пробуксовки в связи с началом избирательных процессов в США, настроен оптимистически. По ряду причин.

"Я несколько лет общаюсь с влиятельными республиканцами. Они не относятся к группе сторонников Трампа. И считают, что его очередное выдвижение в кандидаты в президенты станет трагедией для Республиканской партии. Эти люди настроены на помощь Украине гораздо более радикально, чем представители Демпартии, – рассказывает Георгий Тука. – Да, неприятно быть объектом, которым шантажируют друг друга две ведущие политические силы США. Но я убежден, что в ближайшем будущем бюджетный процесс в Штатах завершится неким консенсусом – и мы вновь ощутим полноценную двухпартийную поддержку Украины. К чему подтянется и Европа".

Более того, признался эксперт, у него складывается внутреннее убеждение, что в следующем году в рамках ЕС, а возможно и НАТО, окончательно решится вопрос с неадекватной позицией Венгрии.

"Выбрыки пропутинского Орбана вызывают реальное раздражение ведущих государств ЕС, включая Германию и Францию. И подводит их наконец-то к мысли о необходимости отменять утверждение решений консенсусом, а переходить на их одобрение простым или квалифицированным большинством. Чтоб шантажеры типа Орбана не имели возможности блокировать важнейшие решения (по санкциям против РФ, по помощи Украине, по расширению ЕС и НАТО). Чтобы из-за одного путинского вассала не страдало всё евросообщество, а также страны, желающие стать его частью", – поясняет Георгий Тука.

А с решением этой проблемы, уверен он, и помощь Украине пойдет быстрее, и давление на Путина станет сильнее. Со всеми вытекающими…