Торчат путинские уши: в МИДе рассказали о выгоде путина от войны в Латинской Америке

Главарь российских террористов путин избрал тактику разжигания большого количества конфликтов в мире

Возможный вооруженный конфликт между диктаторской Венесуэлой и Гайаной за регион Эссекибо выгоден прежде всего российскому диктатору владимиру путину. Этот конфликт на "заднем дворе" США сместит фокус внимания с войны в Украине.

Об этом сказал специальный представитель Министерства иностранных дел по Латинской Америке Руслан Спирин в комментарии РБК-Украина. По его словам, именно на это надеется террорист номер один.

"Если возникнет вооруженный конфликт между Венесуэлой и Гайаной, он будет отвлекать внимание международного сообщества от продолжающихся конфликтов, в частности агрессии против Украины. Очевидно, это будет в пользу россии", – отметил украинский дипломат.

Спирин особо подчеркнул, что сейчас российские пропагандистские СМИ говорят о войне между Венесуэлой и Гайаной как об очевидном факте. И это несмотря на то, что боевые действия еще не начинались, – хотя кремль активно тыкает в глаза мира военное превосходство венесуэльской диктатуры.

"Россия, безусловно, стоит за поддержкой Венесуэлы. Пока мы видим, что после референдума Мадуро декларирует свои намерения приехать в россию на переговоры еще до конца этого года. Это совпадение, есть ли там координация?", — задал дипломат достаточно риторический вопрос.

6 декабря Мадуро показал новую карту своей страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо. Эту карту он намерен предоставлять как новую всем учебным заведениям.

4 декабря Мадуро провел "референдум", в котором спрашивал венесуэльцев, хотят ли они, чтобы регион Эссекибо, спорный в течение 100 лет, принадлежал им. 95% граждан Венесуэлы вроде бы поддержали на референдуме предложение власти – понятно, что результаты "референдума" правительство "нарисовало".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о происходящем в Венесуэле и почему в мире может вспыхнуть новая война, которая будет близко к США.