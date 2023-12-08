Стирчать путінські вуха: в МЗС розповіли про вигоду путіна від війни в Латинській Америці

Ватажок російських терористів путін обрав тактику розпалювання великої кількості конфліктів у світі

Можливий збройний конфлікт між диктаторською Венесуелою та Гаяною за регіон Ессекібо вигідний насамперед російському диктатору володимиру путіну. Цей конфлікт на "задньому дворі" США змістить фокус уваги з війни в Україні.

Про це сказав спеціальний представник Міністерства закордонних справ у Латинській Америці Руслан Спірін у коментарі РБК-Україна. За його словами, саме на це сподівається терорист номер один.

"Якщо виникне збройний конфлікт між Венесуелою і Гаяною, він відволікатиме увагу міжнародної спільноти від конфліктів, що продовжуються, зокрема агресії проти України. Очевидно, це буде на користь росії", – зазначив український дипломат.

Спірін окремо підкреслив, що зараз російські пропагандистські ЗМІ говорять про війну між Венесуелою та Гаяною, як про очевидний факт. І це попри те, що бойові дії ще не починалися – хоча кремль активно тицяє в очі світу військову перевагу венесуельскої диктатури.

"Росія, безперечно, стоїть за підтримкою Венесуели. Наразі ми бачимо, що після референдуму Мадуро декларує свої наміри приїхати до росії на переговори ще до кінця цього року. Це збіг, чи є там координація?", – задав дипломат доволі риторичне питання.

6 грудня Мадуро показав нову карту своєї країни з включеним до неї спірним з Гаяною регіоном Ессекібо. Цю карту він має намір надавати як нову до всіх навчальних закладів.

4 грудня Мадуро провів "референдум", у якому питав венесуельців, чи хочуть вони, щоб регіон Ессекібо, спірний протягом 100 років, належав їм. 95% громадян Венесуели начебто підтримали на референдумі пропозицію влади – звісно, що результати "референдуму" уряд "намалював".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбувається у Венесуелі, і чому у світі може спалахнути нова війна, яка буде близько до США.