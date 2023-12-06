Путіна обійшла знаменита американка: журнал Time назвав "людину року"

На концерти американської співачки купили рекордну кількість квитків цьогоріч

Журнал Time вибрав переможця у номінації "Людина року". На це звання претендував президент росії володимир путін, проте його обійшла американська співачка Тейлор Свіфт.

Про це стало відомо після того, як журнал опублікував інтерв'ю із популярною співачкою. На офіційній сторінці Time в Інстаграм опубліковано кілька варіантів обкладинок зі нею.

В інтерв'ю журналу Тейлор Свіфт розповіла про своє життя та випробування, які зустрілися їй на кар'єрному шляху. До речі, на її концерти у 2023 році було продано 4,1 мільйона квитків, з яких 2 млн тільки в перший день, що стало новим рекордом.

Журнал Time вибирає "Людину року" з 1927 року. Як правило, переможцями є людина, група людей або концепція, які вплинули на заголовки новин протягом року. Цього року було дев'ять претендентів на звання "Людина року 2023":

президент росії володимир путін;

співачка Тейлор Свіфт;

король Великобританії Чарльз ІІІ;

Барбі — після успіху однойменної стрічки режисера Грети Гервіг;

учасники страйку у Голлівуді;

гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;

прокурори експрезидента США Дональда Трампа;

голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл;

глава Китаю Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що у 2022 році "Людиною року" за версією журналу Time став президент України Володимир Зеленський, а також "дух українців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що володимир путін поїде до ОАЕ та Саудівської Аравії, щоб обговорити війну з Україною. Слід зазначити, що з початку вторгнення в Україну російський президент відвідував лише Китай, Іран та країни СНД.