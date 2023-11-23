"Нігтями окопи риють?": у мережі скандал навколо нагороди "Герої економічного фронту"

Українцям нагадали, що насправді означає бути героєм економічного фронту

У мережі розпалюється скандал навколо премії "Знак якості", яку вручають представникам малого та середнього бізнесу. Все б нічого, та тільки вручають її під гаслом "Герої Економічного Фронту".

Своєю думкою з цього приводу поділилася письменниця, співачка та лідер гурту VLASNA, а також PR-директор Одеського міжнародного кінофестивалю та української кіноакадемії Тетяна Власова. За її словами, приділять увагу українським підприємцям потрібно, але робити це необхідно з розумом.

У 2023 році таку премію отримала майстер нігтьового сервісу "BorisenkoNail", астролог і викладач рунічної магії Ірина Нижник, студія волосся Юлії Кушнір, а також компанія "Меблі Лайн". Власова зазначила, що ідея назвати премію "Герої Економічного Фронту" є дуже поганою.

"Потрібно або бути абсолютно поза контекстом того, що відбувається в країні, або робити це навмисно. Ну або бути просто не дуже розумним. Такі кейси потрібно нарешті припиняти", — вважає письменниця.

Також свою думку щодо цього висловив український бізнесмен і волонтер Олександр Карпюк. Він нагадав, як на початку повномасштабної війни бізнесмени та різні підприємства безплатно віддавали військовим все, що їм було необхідно (тепловізори, амуніцію, якісь побутові речі тощо). Деякі компанії підписували контракти з Міноборони, хоча розуміли, що є ризики їхнього невиконання.

"Я пам’ятаю, як бізнесмени та політики вкладали величезні гроші у волонтерів та у фонди, які допомагали ЗСУ. І про них уже ніхто не згадає, майже два роки минуло… Бізнесмени, політики, підприємці, прості люди. Там достатньо героїв економічного фронту. Без них ми б не встояли. Але про них уже давно всі забули", — зазначив Олександр Карпюк.

Премію "Герой економічного фронту" він назвав просто забавою, яка абсолютно нічого не означає.

"А ці всі астрологи, майстри манікюру та інші фріки — ну бавляться люди, грамоти один одному видають. Вони ні на що не впливають, крім горящих пуканів. Як кажуть — чим би дитя не тішилось, лише б не з кцп. Похер. А ось про справжніх героїв забули вже давно", — підсумував бізнесмен.

Проект "Знак якості" – це всеукраїнський регіональний конкурс для підприємців та власників бізнесу. Щороку українські бізнесмени можуть взяти участь у конкурсі заради звання "Найкраще підприємство України". Нагороду переможцю вручають на місці його роботи, а за бажанням клієнта можуть навіть організувати тематичний корпоратив за індивідуальним сценарієм.

У коментарях негативно відреагували на таку нагороду та додали, що вона не має жодного відношення до державних та не може бути визнана на офіційному рівні. Це так званий "комерційний міжсобойчик", коли підприємці платять за гарну табличку, в якій їх хвалитимуть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві знову масово прибирають МАФи. Підприємці обурені, а у Кличка навели свої аргументи.