Знищення бізнесу чи боротьба за велодоріжки? Демонтаж МАФів у Києві знову обернувся скандалом

З початку осені у місті прибрали вже близько 2 тисяч кіосків, у Кличка навели свої аргументи

У Києві продовжується боротьба з малими архітектурними формами (МАФ), що часом спричинює логічне невдоволення підприємців — вони лишаються заробітку, продавці втрачають робочі місця, а надходження в бюджет від оренди та податків скорочуються. Це на фоні триваючої війни з рф подекуди викликає чимало запитань та критики. Раніше кіоски позносили на Лук'янівці, Оболоні, Академмістечку та в інших частинах міста.

Минулого тижня МАФи демонтували у Шевченківському районі поблизу станції метро "Дорогожичі", що здійняло черговий скандал у соцмережах. Дехто з користувачів після навіть критикував міську владу, що замість підтримки бізнесу та надходжень від ПДФО до бюджету вона нібито "вбиває" малий бізнес, а на місці знесених кіосків будуватимуть велодоріжки.

"Уявіть собі, велодоріжки на зиму! Вже плитку завезли. А людей на зиму залишили без роботи під час війни!", — обурювався журналіст Артем Ільїн.

Перетин вулиць Щусєва і Олени Теліги, де прибрали МАФи

"Телеграф" розбирався в ситуації з черговим кіосковим скандалом, його наслідками та виясняв, чи є "зрада" в активності міських чиновників та комунальників.

Як зачистку пояснюють у Кличка?

Директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов раніше повідомляв, що комісія з питань розміщення тимчасових споруд прийняла рішення про перенесення МАФів біля станцій метро "Лук’янівська" та "Дорогожичі". А згідно з рішенням Ради оборони Києва, наразі у місті проводиться демонтаж кіосків біля станцій метрополітену, що слугують надійним укриттям для громадян. До "Лук'янівської" ларьки знесли на шести станціях метро.

На місці знесених МАФів біля "Дорогожичів" працюють комунальники

Чиновник додав також, що через "чисельні скарги громадян" тимчасові споруди приберуть на вулицях Дорогожицькій, Щусєва, Олени Теліги та Іллєнка, що знаходяться в околиці станції "Дорогожичі". На їхньому місці дійсно проведуть роботи з благоустрою: ремонт покриття тротуарів та озеленення. В основному мешканці були незадоволені через те, що МАФи зайняли більшу частину пішохідної зони, унеможливлюють проїзд для авто екстрених служб до подвір’я та залишають по собі багато сміття.

Десятки кіосків окрім сміття часом заважали руху пішоходів

Зараз вільного місця для людей стало більше (вул.Щусєва), а шаурма вже не продається

"Усі МАФи, що перешкоджають проходу до метро, розміщені на інженерних мережах, заважають мешканцям, які проживають поруч, — будуть перенесені або демонтовані, а на їх місці проведено роботи з благоустрою", — попереджав Буділов.

Своєю чергою в.о. директора комунального підприємства "Київблагоустрій" Андрій Коваль запевняв, що комунальні служби міста нібито працюють у легальній площині, а всім власникам тимчасових споруд інспектори благоустрою попередньо вносили приписи. Вимога до підприємців – у зазначений термін надати дозвільні документи або самостійно демонтувати тимчасові споруди та відновити благоустрій території. За його словами, якщо документи не надходять до КП "Київблагоустрій", фахівці підприємства проводять демонтаж за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва.

Так виглядали "Дорогожичи" ще на початку осені. Зліва - кіоскове "гетто"

Зараз прохід там до метро - вільний, але поки без велодоріжок

За його даними, з вересня цього року у Києві загалом демонтували майже 1 850 елементів благоустрою, що розміщувалися на вулицях без дозвільних документів. А з початку осені найбільше комунальники демонтували тимчасові споруди сезонної торгівлі — майже 1300 елементів благоустрою. Це пов’язано з тим, що під час осіннього періоду збору врожаїв на вулицях столиці з’являється все більше торгівлі "із землі".

Останні "плацдарми" торгівців на Щусєва в 5 хв від "Дорогожичів"

Разом зі знесенням МАФів, схоже, відбулась і дерусифікація

"Демонтажі незаконних елементів благоустрою відбуваються щодня. До нашого підприємства часто надходять скарги щодо розміщення незаконних МАФів і стихійної торгівлі на газонах, зупинках, у переходах чи просто на пішохідних зонах. Така торгівля заважає вільному пересуванню містян та псує естетику столичних вулиць", — аргументував Коваль.

Захаращена будівля колишнього кінотеатру ім.Гагаріна на Щусєва

Від зоомагазину лишився тільки фундамент

Він додав, що з вересня фахівці підприємства спільно з власниками, які самостійно прибрали свої тимчасові споруди, також демонтували 113 засобів пересувної торгівлі (так званих "автолавок"), понад 250 тимчасових споруд та інші елементи, що розміщувалися у столиці незаконно.

Спустошені локації заграли по-новому

Усі ж демонтовані елементи благоустрою комунальники перевозять та зберігають на майданчиках для тимчасового зберігання безхазяйного майна комунального підприємства "Київблагоустрій".

Водночас, як повідомило "Телеграфу" проінформоване джерело, наближене до мера Києва Віталія Кличка, наразі на рівні керівництва КМДА та міської ради є ідея, щоб повністю перевести аукціони з оренди землі під кіоски для торгівлі в Prozorro – для виключення ймовірного корупційного фактору та прозорих для всіх правил гри в сегменті ларьочної торгівлі. Влітку цього року на майданчику державної електронної торгової системи "Прозоро.Продажі" місто вже почало проводити торги з оренди місць для розміщення об’єктів пересувної торгівлі.

Що сталося з деякими МАФами з "Дорогожичів" та що потрібніше місту — кіоски чи велодоріжки?

За словами місцевих, ще до зачистки по вул. Щусєва на Дорогожичах деякі підприємці повідомляли про переїзд в інші локації. Один з таких магазинчиків наразі працює в житловому будинку на вул. Юрія Глушка, за квартал від звичного місця.

Інший магазин, що продає продукти харчування, "переїхав" ще далі — до станції "Сирець", зайнявши порожні торговельні площі. Тобто і цей бізнес не закрився, а продавці не лишились без роботи, хоча й скаржаться на зміну локації та втрату "старих" клієнтів.

Магазин продуктів після "переїзду" на "Сирець"

Коментуючи "Телеграфу" ситуацію, член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський вказав на інший бік діяльності кіосків у Києві: "Зовсім не в курсі конкретно цього випадку (на "Дорогожичах". — Авт.) й інших перерахованих локацій. Може це і дійсно тиск, може перерозподіл, а може там і дійсно порушення благоустрою. Таке доволі часто властиво для МАФів".

Співзасновник організації "Пасажири Києва" Олександр Рак зазначив "Телеграфу", що не має підтвердженої інформації щодо створення велоінфраструктури біля "Дорогожичів", "але подекуди МАФи дійсно заважають прокладанню велодоріжок у столиці — був випадок на Гузара під час капремонту і на Політеху (метро Політехнічний інститут. — Авт.), а також імовірно те саме буде на Шулявці (Гетьмана-Сім'ї Бродських)".

"Є окрема процедура перенесення законних МАФів в інші місця через комісію з розміщення тимчасових споруд. Таким способом заздалегідь переносили МАФи з Борщагівської перед капремонтом", — продовжив експерт, звернувши увагу, що на Щусєва після демонтажу кіосків для пішоходів та пасажирів стало більше простору для вільного пересування, і це добре.

Раніше ближче до зупинки на "Сирці" перенесли кав`ярню з зеленої зони

Навесні ларьочники зайняли собі мальовничу локацію

Тепер сквер виглядає, як сквер

Своєю чергою деякі представники крупного бізнесу, які конкурують з МАФами за столичних покупців у сфері торгівлі, не підтримують ідею тотальної зачистки Києва від малих архітектурних форм. Але щоб не знищувати малий та середній бізнес, можна знайти системне рішення на рівні міськвлади.

"Київрада має спростити процедуру переведення житлового фонду в нежитловий, і всі маленькі магазинчики будуть на перших поверхах будівель. МАФи мають залишитися тільки як частина зупинкових комплексів і єдиного формату", — зазначила "Телеграфу" керівник Департаменту зі зв'язків з громадськістю в "Епіцентр К" Юлія Чудновець, яка раніше, радила припинити у столиці практику продуктових ярмарок, критикуючи чиновників через нехлюйство.

Як повідомлялось, раніше комунальники після чергового скандального знесення кіосків біля метро "Шулявська" та "Берестейська" (теж — Шевченківський район) облаштували на місці МАФів сквер та зону відпочинку. Варто визнати, вийшло досить органічно.

Сквер біля станції метро "Шулявська" замість кіосків

Втім, МАФи нерідко стають об’єктами конфліктних ситуацій. Так, у Києві сварка з продавцем продуктового кіоску завершилась стріляниною з автомата.