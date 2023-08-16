Від МАФів до укриття: хто такий Тимур Ткаченко та чиї зв’язки допомогли йому стати заступником Камишина

Знайомствам та зв’язкам нового заступника міністра можна тільки позаздрити, а може справа й у його компетенції.

У вівторок, 15 серпня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин отримав нового заступника, який займеться питаннями координації та контролю упорядкування укриттів та бомбосховищ.

Про це сам новопризначений заступник міністра – Тимур Ткаченко, повідомив у своєму профілі на Facebook.

"Телеграф" вирішив розібратися, що відомо про нового заступника міністра такого важливого в умовах війни відомства, і чого можна від нього чекати.

Кар’єра, якій можна позаздрити

31-річний Тимур Ткаченко зробив досить швидку кар’єру – ще студентом Київського Національного університету імені Тараса Шевченка він влаштувався на роботу до столичного КП "Солом’янка-сервіс". Займався там зовнішньою рекламою та обстеженням території.

Фактично одночасно він прийшов у політику, ставши помічником-консультантом нардепа від "Удару" Павла Рябікіна — майбутнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості (звільнений у березні 2023 року).

У наступному скликанні парламенту Ткаченка був помічником уже у нардепа від Блоку Петра Порошенка Дмитра Білоцерківця, який представляв у БПП все те саме крило "Удару". 2015-го року Тимур Ткаченко перейшов на роботу КП "Київблагоустрій". У цьому комунальному підприємстві молодий чиновник очолив управління зі змісту підземних переходів.

З грудня 2016 по серпень 2017 року Ткаченко працював у вельми скандальному столичному КП "Плесо", яке займається київськими водоймами. На цьому місці роботи майбутній заступник міністра відповідав за інвестиції та розвиток прибережної інфраструктури.

З січня 2018 по серпень 2019 року Тимур Ткаченко попрацював керівником апарату у Голосіївській та заступником голови у Дарницькій райдержадміністраціях.

2020-го року розпочалася його робота першим заступником директора Департаменту міського благоустрою КМДА — начальником управління з контролю за благоустроєм. Саме з посади голови цього Департаменту Ткаченка і перейде на роботу до Кабміну.

Тимур Ткаченко – головне не вік, а зв’язки, і найкраще в Офісі президента

Навіть на тлі швидких чиновницьких кар’єр такий зліт нагору 31-річного Тимура Ткаченка звертав на себе увагу. У цей момент варто звернути увагу на потрібні зв’язки урядовця. Так, майбутній заступник міністра був близьким до тоді ще нардепа Дмитра Білоцерківця, який займав важливі позиції у структурі київської влади, а нині заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Одним із "патронів" Ткаченка навіть називали одіозного нардепа Миколу Тищенка.

Проте головним трампліном у кар’єрі Ткаченка ймовірно став нинішній заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба, у біографії якого багато подібностей із нинішнім заступником міністра. Так, Кулеба теж розпочинав кар’єру в роботі у столичному КП – "Київ-медіа", теж був помічником нардепа, але головне – також працював у тому самому КП "Плесо", причому в тих самих 2016-2017 роках, як і Тимур Ткаченко.

Є у нинішніх чиновників і спільний бізнес, принаймні, за даними аналітичної системи YouControl, саме Тимур Ткаченко був одним із засновників ТОВ "Аспер Естейт", що займається торгівлею нерухомістю. Олексія Кулебу вважають нинішнім власником даного підприємства.

Цікаво, що раніше Ткаченко був засновником просто ТОВ "Аспер", яке займається діяльністю у сфері права.

Але по-справжньому Олексія Кулебу та Тимура Ткаченко пов’язала спільна служба у Департаменті міського благоустрою КМДА, яка знову ж таки, для них обох розпочалася одночасно – у січні 2020 року. Більш досвідчений Кулеба став головою Департаменту, а Ткаченка – його заступником.

На посаду голови Департаменту благоустрою Києва Олексія Кулебу призначили за "рекомендацією" глави Офісу президента Андрія Єрмака, чого пізніше сам мер столиці Віталій Кличко не приховував від журналістів.

Через рік спільної роботи (у січні 2021 року) Олексій Кулеба пішов на роботу заступником голови Київської ОДА, а Тимур Ткаченко став в.о. директора Департаменту міського благоустрою КМДА.

Згодом Олексій Кулеба став головою Київської ОДА, а з 24 січня 2023 року – заступником голови ВП України.

Олексій Куліба став головою Київської ОДА

Ймовірно, Кулеба в Офісі президента займається питаннями укриттів та бомбосховищ в Україні, бо саме він в ефірі телемарафону заявив про наявність безлічі порушень у цій сфері в містах України, не тільки в Києві.

Очевидно, з цієї причини у міністра стратегічних галузей промисловості і з’явився новий заступник в особі Тимура Ткаченка, який займеться питаннями укриттів. Ймовірно, досвід роботи у Департаменті благоустрою та зв’язок із Банковою мають йому у цьому допомогти.

Боротьба із МАФами – за гроші?

Досвід керівної роботи Тимура Ткаченка останніх понад 2,5 роки пов’язаний із благоустроєм столиці, насамперед малих архітектурних форм (МАФ), простіше кажучи – кіосків, які використовуються для торгівлі.

Втім, на цій роботі до чиновника були зауваження, найбільшими з яких стали звинувачення у переділі ринку МАФів.

Перші такі сигнали надійшли від депутата Київміськради Володимира Назаренка влітку 2020 року, за його даними йшлося про встановлення у столиці майже тисячі МАФів поряд із зупинками громадського транспорту. За документами тут мали продавати проїзні документи, насправді ж реалізовуватимуть зовсім інші товари.

Вигодонабувачем цієї операції Назаренко називав народного депутата України від партії "Слуга народу" Андрія Холодова. Тимур Ткаченко, тоді ще перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА, цю інформацію спростовував.

Вже під час повномасштабної війни Андрій Холодов виїхав за кордон та відмовився від мандату народного депутата України.

Однак у січні 2021 року проти Департаменту міського благоустрою КМДА, який саме щойно очолив Тимур Ткаченко, піднялося обурення. За словами голови Всеукраїнського об’єднання "Антикорупційний контроль", члена Громадської ради при Київській міськдержадміністрації (КМДА), юриста Олександра Мельника, на ринку МАФів розпочався переділ.

Як повідомляв Мельник столичним журналістам, у власників МАФів за нехитрою схемою "викуповували" їхній бізнес. Наприклад, виявляють порушення та скасовують дозволи власника. Потім до останнього звертається "ділець", який пропонує продати МАФ дешево, але "заднім числом" і завдяки зв’язкам у КМДА домагається скасування рішення.

Інший спосіб полягає в купівлі частки в МАФах, розташованих у "бідних" місцях, з подальшим рішенням "питання" у КМДА про перенесення кіоску до більш зручного району. Втім, далі заяви активіста справа не пішла.

Цікаво, що Тимур Ткаченко має зв’язки та з призначеним раніше у березні новим директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом. Сам Кривоніс раніше працював у КП "Благоустрій", а його дружина — у Департаменті міського благоустрою КМДА, якому підпорядковується КП. Цікаво, що на той момент департамент очолював той самий Олексій Кулеба.

При цьому, як писав у соцмережі голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, у 2018-му році Тимур Ткаченко користувався квартирою дружини Семена Кривоноса, а останній використав автомобіль "Ауді", що належить дружині Ткаченко – Ганні.

Чи використовуватиме Тимур Ткаченко досвід, отриманий у сфері благоустрою МАФів у столиці на новій посаді, і як саме він це робитиме – покаже час, але у майбутній кар’єрі йому допоможуть високі покровителі.

Тим часом у Верховній Раді також відбулися кадрові зміни – у фракції президентської "Слуги народу" з’явився новий народний депутат, яким став Микола Татарінов, адвокат, який представляє інтереси "95 кварталу".