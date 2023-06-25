Київ, Запоріжжя, Харків і не лише: де в Україні покарають чиновників за стан укриттів

Роботу посадових осіб, які відповідають за укриття, визнано незадовільною

У ході перевірки укриттів у Києві та інших містах України було виявлено критичні порушення у деяких із них. Протягом тижня глави міст та регіонів з погано облаштованими бомбосховищами будуть покарані.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"Це місто Запоріжжя, це Сумська область, Конотопський район, Житомирський район, Київський район. Міста: Київ, Херсон, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Харків, Конотоп, Біла Церква. У цих містах робота посадових осіб, які відповідають за стан укриттів, вона визнана незадовільною", — сказав він.

За словами Кулеби, у зв’язку зі ситуацією, що склалася, Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення, що протягом тижня відповідним органам потрібно буде визначитися з дисциплінарними рішеннями щодо людей, які займають керівні посади в перерахованих містах і регіонах і відповідають за укриття.

"І протягом тижня у містах, у регіонах та областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 червня у Києві трапилася страшна трагедія. Під час ракетної атаки жителі Деснянського району вирушили в укриття в поліклініці №3. Вони стукали у двері й намагалися потрапити в укриття, але двері їм так ніхто й не відчинив. Одного разу стався "приліт" поряд з місцем, де стояли люди, які так і не змогли потрапити до бомбосховища. В результаті загинули 33-річна жінка та 34-мама з 11-річною дочкою. Після цього було ухвалено рішення перевірити всі укриття.