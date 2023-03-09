Міжнародники, Єрмак та НАБУ: як новий директор Бюро став зручним для всіх

"Телеграф" розбирався, чому Національне антикорупційне бюро очолив саме Семен Кривонос

Днями Кабінет міністрів України призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса — голову Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Його пов'язують з Офісом президента, причому у нового директора НАБУ може бути конфлікт інтересів з цілою низкою високопосадовців.

В тому, як Кривонос посів посаду та чому його кандидатура влаштувала і Банкову, і міжнародних партнерів, розбирався "Телеграф".

Конкурс

Повноваження колишнього директора НАБУ Артема Ситника закінчились ще у квітні 2022 року. Після цього обов’язки керівника фактично виконував перший заступник Ситника Гізо Углава. Обрання нового голови Бюро було однією з семи умов для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Варто визнати, що призначати новий конкурс влада не поспішала, однак врешті він таки відбувся. В грудні минулого року на посаду директора НАБУ подалось 78 кандидатів, серед яких і переможець Семен Кривонос, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків, колишній військовий прокурор Руслан Кравченко (був одним з фаворитів), колишній керівник департаменту ГПУ, що займався справами Майдану, Сергій Горбатюк, нинішній керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, якого на фінальних етапах також називали одним з фаворитів конкурсу.

Врешті-решт в конкурсі залишилось троє фіналістів: керівник управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук, керівник 4-го слідчого відділу територіального управління Держбюро розслідувань у Хмельницькому Сергій Гупяк і власне переможець — Семен Кривонос.

Зв'язки з Банковою та скандальна квартира

Новий голова НАБУ, як кажуть джерела "Телеграфу", має тісні зв’язки з Офісом президента, а зокрема, з головою ОП Андрієм Єрмаком та його заступником Олексієм Кулебою. Дружина Кривоноса — Галина Польшинська була начальником відділу забезпечення Олексія Кулеби в КМДА.

Сам Кривонос у 2020-2021 рр. працював юристом у "Київблагоустрої". Куратором цього департаменту був вже згаданий Олексій Кулеба. Крім того, Кривонос деякий час був членом команди Михеїла Саакашвілі. Він був головою його громадської організації "Офіс простих рішень та результатів". Хоча близькі до Саакашвілі люди кажуть, що Кривонос не мав відношення до команди колишнього президента Грузії й працював з екснардепом Юрієм Деревянком.

Втім, в одному зі своїх постів на Фейсбуці Саакашвілі дякував за рекомендацію Кривоноса саме Єрмаку, а також чинному голові "Нафтогазу" Олексію Чернишову.

Також Кривонос подавався на посаду керівника одеського відділення НАБУ, але під час конкурсу з'явилась інформація, що він не задекларував квартиру, яка не відповідала рівню його заробітків. Крім того, з'ясувалось, що Кривонос із дружиною володіють 17 земельними ділянками, право на користування останньою він отримав у вересні 2022 року.

Партнери закривають очі

Співрозмовники "Телеграфу" в НАБУ кажуть, що, попри зв’язки з Єрмаком та Кулебою, Кривонос, скоріше за все, стане "головою, що говорить".

"По факту керувати всім залишиться Гізо Углава. Йому це також вигідно, він домовився з міжнародниками. В них (міжнародних партнерів. — Ред.) своя мотивація: зараз вони багато в чому закривають очі на нашу корупцію, бо їх цікавить росія і боротьба з нею. Вони за всіма стежать і все бачать, але це наразі не пріоритет. Банковій Кривонос також заважати не буде, тому це виходить така win-win історія для всіх них",- каже джерело видання.

За інформацією видання, напередодні оголошення результатів конкурсу у Кривоноса відбувся візит до Офісу президента.

"Дехто ще думав, що фаворит — це Бєлоусов, але кандидат Банкової, зокрема Єрмака, був Кривонос. Татаров ставив на Гупяка",- каже співрозмовник в парламенті.

На підтвердження цих слів говорить і той факт, що після оголошення результатів конкурсу прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав Кривоноса призначити Осипчука та Гупяка своїми заступниками, хоча призначати заступників — рішення виключно голови НАБУ, а не прем’єра.

А як же конфлікт інтересів?

Ще одна цікава деталь — оголошений конфлікт інтересів Кривоноса з одним з членів Кабміну, віцепрем’єром Олександром Кубраковим, що підтвердило "Телеграфу" джерело в уряді.

"Він працював у вертикалі Кубракова. Після об’єднання міністерств (мова йде про злиття Міністерства розвитку громад та територій з Мінінфраструктури. — Ред.) ДІАМ був під Кубраковим. Скоріше за все, зробити так порекомендувало Міністерство юстиції", — зазначає співрозмовник. Що одразу породжує підозри, чи зможе новий очільник НАБУ бути незалежним вже як мінімум від декількох своїх колишніх керівників.

"Конфлікт інтересів не є ані злочином, ані правопорушенням, але це зафіксована суперечність між особистим інтересом і посадовими обов’язками віцепрем’єра і нового голови НАБУ, що прямо вказує на взаємозв’язок і певну залежність за професійною ознакою",- каже ще один співрозмовник видання. І така залежніть у нового очільника Бюро далеко не одна.

Втім, є й ті, хто впевнений: Кривоносу треба дати шанс продемонструвати, що він може бути незалежним, а не постійно споглядати на Банкову.

"Гупяк — підлеглий Сухачова (голова ДБР. — Ред.), що сам не пройшов у нас переатестацію прокурорів, а потім на зрежисованому конкурсі "татарівська" комісія за відсутності реальної конкуренції його протягла, — коментує "Телеграфу" голова правління StateWatch Олександр Лємєнов. — Углава — носій інституційної пам’яті в Бюро, як і Калужинський. Думаю, вони мають залишитись. Бо хто тоді буде працювати?

Не мало бути так, що голова НАБУ взагалі не дотичний до тематики. Але так вже сталось. І в цьому винна не тільки якась одна особа на Банковій, політичну відповідальність тут розподіляють з десяток осіб. Хтось більше, хтось менше.

Не треба закладати в закон бомбу уповільненої дії — "комісія обирає трьох кандидатів, з яких Кабмін обирає переможця". По-перше, Кабмін ніколи сам не вирішує — все ухвалюється на Банковій. По-друге, якщо існує така дискреція, тоді оберуть не найбільш фахового, а найбільш лояльного", — підкреслює Лємєнов.