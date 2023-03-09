Международники, Ермак и НАБУ: как новый директор Бюро стал удобным для всех

"Телеграф" разбирался, почему Национальное антикоррупционное бюро возглавил именно Семен Кривонос

На днях Кабинет министров Украины назначил директором Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса – главу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ). Его связывают с Офисом президента, причем у нового директора НАБУ может быть конфликт интересов с целым рядом чиновников.

В том, как Кривонос занял должность и почему его кандидатура устроила и Банковую, и международных партнеров, разбирался "Телеграф".

Конкурс

Полномочия бывшего директора НАБУ Артема Сытника закончились еще в апреле 2022 года. После этого обязанности руководителся фактически выполнял первый заместитель Сытника Гизо Углава. Избрание нового главы Бюро было одним из семи условий для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

Следует признать, что назначать новый конкурс власти не спешили, однако наконец он таки состоялся. В декабре прошлого года на должность директора НАБУ подалось 78 кандидатов, среди которых и победитель Семен Кривонос, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, бывший военный прокурор Руслан Кравченко (был одним из фаворитов), бывший руководитель департамента ГПУ, занимавшийся делами Майдана, Сергей Горбатюк, нынешний руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, которого на финальных этапах также называли одним из фаворитов конкурса.

В конце концов в конкурсе осталось трое финалистов: руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук, руководитель 4-го следственного отдела территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк и победитель — Семен Кривонос.

Связи с Банковой и скандальная квартира

Новый глава НАБУ, как говорят источники "Телеграфа", имеет тесные связи с Офисом президента, в частности, с главой ОП Андреем Ермаком и его заместителем Алексеем Кулебой. Жена Кривоноса Галина Польшинская была начальником отдела обеспечения Алексея Кулебы в КГГА.

Сам Кривонос в 2020-2021 гг. работал юристом в "Київблагоустрої". Куратором этого департамента был уже упомянутый Алексей Кулеба. Кроме того, Кривонос некоторое время был членом команды Михеила Саакашвили. Он был главой его общественной организации "Офис простых решений и результатов". Хотя близкие к Саакашвили люди говорят, что Кривонос не имел отношения к команде бывшего президента Грузии и работал с экс-нардепом Юрием Деревянко.

Впрочем, в одном из своих постов на Фейсбуке Саакашвили благодарил за рекомендацию Кривоноса именно Ермака, а также действующего главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова.

Также Кривонос подавался на должность руководителя одесского отделения НАБУ, но во время конкурса появилась информация, что он не задекларировал квартиру, которая не соответствовала уровню его зарплаты. Кроме того, выяснилось, что Кривонос с женой владеют 17 земельными участками, право на пользование последним он получил в сентябре 2022 года.

Партнеры закрывают глаза

Собеседники "Телеграфа" в НАБУ говорят, что, несмотря на связи с Ермаком и Кулебой, Кривонос, скорее всего, станет "говорящей головой".

"По факту управлять всем останется Гизо Углава. Ему это тоже выгодно, он договорился с международниками. У них (международных партнеров. — Ред.) своя мотивация: сейчас они во многом закрывают глаза на нашу коррупцию, потому что их интересует россия и борьба с ней. Они за всеми следят и все видят, но это пока не приоритет. Банковой Кривонос тоже мешать не будет, поэтому получается такая win-win история для всех", — говорит источник издания.

По информации издания, накануне оглашения результатов конкурса у Кривоноса был визит в Офис президента.

"Некоторые еще думали, что фаворит — это Белоусов, но кандидатом Банковой, в частности Ермака, был Кривонос. Татаров ставил на Гупяка",- говорит собеседник в парламенте.

В подтверждение этих слов говорит и тот факт, что после оглашения результатов конкурса премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Кривоноса назначить Осипчука и Гупяка своими заместителями, хотя назначать заместителей — решение исключительно главы НАБУ, а не премьера.

А как же конфликт интересов?

Еще одна интересная деталь — конфликт интересов Кривоноса с одним из членов Кабмина, вице-премьером Александром Кубраковым, что подтвердил "Телеграфу" источник в правительстве.

"Он работал в вертикали Кубракова. После объединения министерств (речь идет о слиянии Министерства развития общин и территорий с Мининфраструктуры. — Ред.) ГИАМ был под Кубраковым. Скорее всего, сделать так порекомендовало Министерство юстиции", — отмечает собеседник. Что сразу порождает подозрения, сможет ли новый глава НАБУ быть независимым уже как минимум от нескольких своих бывших руководителей.

"Конфликт интересов не является ни преступлением, ни правонарушением, но это зафиксированное противоречие между личным интересом и должностными обязанностями вице-премьера и нового главы НАБУ, что прямо указывает на взаимосвязь и определенную зависимость по профессиональному признаку", — говорит еще один собеседник издания. И такая зависимость у нового главы Бюро далеко не единственная.

Впрочем, есть и те, кто уверен: Кривоносу нужно дать шанс продемонстрировать, что он может быть независимым, а не постоянно смотреть на Банковую.

"Гупяк — подчиненный Сухачева (глава ГБР. — Ред.), сам не прошедший у нас переаттестацию прокуроров, а затем на срежиссированном конкурсе "татаровская" комиссия при отсутствии реальной конкуренции его протянула, — комментирует "Телеграфу" председатель правления StateWatch Александр Леменов. — Углава — носитель институциональной памяти в Бюро, как и Калужинский… Думаю, они должны остаться. Потому что — кто тогда будет работать?

Не должно было быть так, что глава НАБУ вообще не причастен к тематике. Но так уж случилось. И в этом виноват не только один человек на Банковой, политическую ответственность здесь делят с десяток человек. Кто больше, кто меньше.

Не нужно закладывать в закон бомбу замедленного действия — "комиссия выбирает трех кандидатов, из которых Кабмин выбирает победителя". Во-первых, Кабмин никогда сам не решает – все принимается на Банковой. Во-вторых, если существует такая дискреция, тогда выберут не самого профессионального, а самого лояльного", — подчеркивает Леменов.