Украинский бизнесмен и блогер Роман Шрайк высказал свое мнение по поводу конкурса на нового директора НАБУ

На всякий случай — трабл в конкурсе на директора НАБУ произошел на уровне комиссии, которая отобрала тройку не лучших кандидатов, и дальше уже Кабмину (на самом деле ОП) оставалось просто назначить того, кто к ним ближе.

А ведь одно из главных требований к директору НАБУ, наряду с честностью и профессионализмом, является независимость от власти. Потому что зависимый директор НАБУ, очевидно, не будет способствовать качественным расследованиям против тех, с кем состоит в "хороших отношениях".

Среди 11 "полуфиналистов" были достойные назначения люди по всем трем критериям. Но они в финальную тройку почему-то не попали.

И главная печаль здесь в том, что процедура отбора считалась качественно прописанной, а решения комиссии в значимой мере зависели от "международников".

Поэтому формально все ок, а на деле х**ня какая-то.

Так что придется возвращаться на шаг назад и пытаться понять, что при прописывании "правил игры" было сделано не так, и исправлять ошибки. Но это уже будет иметь значение через 7 лет, таков срок полномочий.

А пока имеем, что имеем.

Добавлю под финал не то, чтобы оптимизма, но чуток контраверсийности. Артем Сытник, назначенный директором НАБУ в 2015, сразу после своей победы также подвергался критике и подозрениям. Но в итоге, хоть НАБУ и нельзя сказать, что блистало эффективностью, независимость смогло проявить в полной мере.

Вряд ли нас ждет такая история, но всегда нужно оставлять какой-то шанс.