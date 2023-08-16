От МАФов к укрытиям: кто такой Тимур Ткаченко и чьи связи помогли ему стать замом Камышина

Знакомствам и связям нового замминистра можно только позавидовать, а может дело и в его компетенции

Во вторник, 15 августа, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин получил нового заместителя, который займется вопросами координации и контроля приведения в порядок укрытий и бомбоубежищ.

Об этом сам новоназначенный замминистра – Тимур Ткаченко, сообщил в своем профиле на Facebook.

"Телеграф" решил разобраться, что известно о новом замминистра такого важного в условиях войны ведомства, и чего можно от не него ожидать.

Карьера, которой можно позавидовать

31-летний Тимур Ткаченко сделал довольно быструю карьеру – еще будучи студентом Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко он устроился на работу в столичное КП "Соломенка-сервис". Занимался там внешней рекламой и обследованием территории.

Фактически одновременно он пришел в политику, став помощником-консультантом нардепа от "Удара" Павла Рябикина — будущего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (уволен в марте 2023 года).

В следующем созыве парламента Ткаченко был помощником уже у нардепа от Блока Петра Порошенко Дмитрия Белоцерковца, который представлял в БПП все то же крыло "Удара". В 2015-м году Тимур Ткаченко перешел на работу КП "Киевблагоустройство". В этом коммунальном предприятии молодой чиновник возглавил управление по содержанию подземных переходов.

С декабря 2016 по август 2017 года Ткаченко работал в весьма скандальном столичном КП "Плесо", которое занимается киевскими водоемами. На этом месте работы будущий замминистра отвечал за инвестиции и развитие прибрежной инфраструктуры.

С января 2018 по август 2019 годов Тимур Ткаченко поработал руководителем аппарата в Голосеевской и зампредседателя в Дарницкой райгосадминистрациях.

В 2020-м году началась его работа первым заместителем директора Департамента городского благоустройства КГГА — начальником управления по контролю за благоустройством. Именно с поста главы данного Департамента Ткаченко и перейдет на работу в Кабмин.

Тимур Ткаченко – главное не возраст, а связи, и лучше всего в Офисе президента

Даже на фоне быстрых чиновничьих карьер такой взлет наверх 31-летнего Тимура Ткаченко обращал на себя внимание. В этом моменте стоит обратить внимание на нужные связи чиновника. Так, будущий замминистра был близок к тогда еще нардепу Дмитрию Белоцерковцу, занимавшему важные позиции в структуре киевской власти, а ныне заместителю главы КГГА Виталию Кличко.

Одним из "патронов" Ткаченко даже называли одиозного нардепа Николая Тищенко.

Однако главным трамплином в карьере Ткаченко вероятно стал нынешний заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба, в чьей биографии много сходств с нынешним замминистра. Так, Кулеба тоже начинал карьеру в работе в столичном КП – "Киев-медиа", тоже был помощником нардепа, но главное – также трудился в том самом КП "Плесо", причем в тех самых 2016-2017 годах, как и Тимур Ткаченко.

Есть у нынешних чиновников и общий бизнес, во всяком случае по данным аналитической системы YouControl, именно Тимур Ткаченко был одним из основателей ООО "Аспер Эстейт", занимающегося торговлей недвижимостью. Алексея Кулебу же считают нынешним владельцем данного предприятия.

Любопытно, что ранее Ткаченко был учредителем просто ООО "Аспер", которая занимается деятельностью в сфере права.

Но по-настоящему Алексея Кулебу и Тимура Ткаченко связала совместная служба в Департаменте городского благоустройства КГГА, которая опять же, для них обоих началась одновременно – в январе 2020 года. Более опытный Кулеба стал главой Департамента, а Ткаченко – его замом.

На должность главы Департамента благоустройства Киева Алексея Кулебу назначили по "рекомендации" главы Офиса президента Андрея Ермака, чего позднее сам мэр столицы Виталий Кличко не стал скрывать от журналистов.

Спустя год совместной работы (в январе 2021 года) Алексей Кулеба ушел на работу заместителем председателя Киевской ОГА, А Тимур Ткаченко стал и.о. директора Департаменте городского благоустройства КГГА.

Впоследствии Алексей Кулеба стал главой Киевской ОГА, а с 24 января 2023 года – заместителем главы ОП Украины.

Алексей Кулеба стал главой Киевской ОГА

Вероятно, Кулеба в Офисе президента занимается вопросами укрытий и бомбоубежищ в Украине, во сяком случае, именно он в эфире телемарафона заявил о наличии множества нарушений в данной сфере в городах Украины, не только в Киеве.

Очевидно, по этой же причине у министра стратегических отраслей промышленности и появился новый зам в лице Тимура Ткаченко, который займется вопросами укрытий. Вероятно, опыт работы в Департаменте благоустройства и связь с Банковой должны ему в этом помочь.

Борьба с МАФами – за деньги?

Опыт руководящей работы Тимура Ткаченко последних более 2,5 лет связан с благоустройством столицы, прежде всего малых архитектурных форм (МАФ), проще говоря – киосков и ларьков, используемых для торговли.

Впрочем, на этой работе к чиновнику были замечания, крупнейшими из которых стали обвинения в переделе рынка МАФов.

Первые такие сигналы поступили от депутата Киевгорсовета Владимира Назаренко летом 2020 года, по его данным речь шла об установке в столице почти тысячи МАФов рядом с остановками общественного транспорта. По документам здесь должны были продавать проездные документы, на деле же реализовывать будут совсем другие товары.

Выгодополучателем этой операции Назаренко называл народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Тимур Ткаченко, тогда еще первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА, данную информацию опровергал.

Уже во время полномасштабной войны Андрей Холодов выехал заграницу и отказался от мандата народного депутата Украины.

Однако в январе 2021 года против Департамента городского благоустройства КГГА, который как раз только что возглавил Тимур Ткаченко, поднялось возмущение. По словам главы Всеукраинского объединения "Антикоррупционный контроль", члена Общественного совета при Киевской горгосадминистрации (КГГА), юриста Александра Мельника, на рынке МАФов начался передел.

Как сообщал Мельник столичным журналистам, у владельцев МАФов по нехитрой схеме "выкупали" их бизнес. Например, выявляют нарушения и отменяют разрешения владельца. Затем к последнему обращается "делец", предлагающий продать МАФ задешево, но "задним числом" и благодаря связям в КГГА добивается отмены решения.

Другой способ заключается в покупке доли в МАФах, расположенных в "бедных" местах, с последующим решением "вопроса" в КГГА о переносе киоска в более удобный район. Впрочем дальше заявления активиста дело не пошло.

Любопытно, что Тимур Ткаченко имеет связи и с назначенным ранее в марте новым директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Сам Кривонос ранее работал в КП "Благоустройство", а его жена — в Департаменте городского благоустройства КГГА, которому подчиняется КП. Любопытно, что в тот момент департамент возглавлял все тот же Алексей Кулеба.

При этом как писал в соцсети глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в 2018-м году Тимур Ткаченко пользовался квартирой жены Семена Кривоноса, а последний использовал автомобиль "Ауди" принадлежащей жене Ткаченко – Анне.

Будет ли использовать Тимур Ткаченко опыт, полученный в сфере благоустройства МАФов в столице на новой должности, и как именно он будет это делать – покажет время, но в будущей карьере ему точно помогут высокие покровители.

Тем временем в Верховной Раде также случились кадровые изменения – во фракции президентской "Слуги народа" появился новый народный депутат, которым стал Николай Татаринов, адвокат представляющий интересы "95 квартала".