Бруківка важливіша за армію? Скільки міста України витратили на ЗСУ і яке місто відзначилося

У 2023 році лише одне місто виділило більше грошей на ТРО, ніж на благоустрій

На тлі скандалів із витратами коштів місцевої влади на перекладення бруківки та витратами на інші, не пов’язані з війною, речі, журналісти вирішили проаналізувати, скільки грошей мери великих міст справді витратили на армію.

Як повідомляє Forbes, протягом перших дев’яти місяців 2023 року лише Житомир витратив на армію більше, ніж на благоустрій, а Луцьк намагається утримувати баланс і ділити витрати порівну. Водночас Харків, Херсон та Ужгород на ТРО коштів не виділяли.

Зазначається, що міські бюджети не можуть безпосередньо підтримувати ЗСУ, проте можуть купувати військові облігації чи організовувати волонтерську допомогу. Втім, є й винятки, які полягають у підтримці бригад ТРО, створених у цих містах.

При цьому більша частина доходу міських бюджетів є доходом від "військового ПДФО", який відраховується з платні військовослужбовцям. 60% по сплаченому податку йдуть у громаду, де зареєстровано військову частину, а оскільки кількість військових сильно зросла, то виросли і їх надходження до міських бюджетів. Днями Рада ухвалила рішення забрати "військовий ПДФО" у громад і направити кошти до держбюджету з приводу збільшення військового виробництва.

Згідно з підрахунками, 21 місто має доходи від "військового ПДФО" у розмірі понад 26,5 млрд гривень, з яких у 2023 році лише 3,8 пішли на потреби "своїх" бригад ТРО, а 12,8 на благоустрій.

Київ до таблиці не потрапив, бо там немає статті видатків на ТРО. Замість неї є субвенція до держбюджету на військові потреби, яка цього року склала 1,38 млрд гривень. Міський голова Віталій Кличко взагалі говорив, що столиця цього року спрямує 6,2 млрд гривень на потреби військових.

Також там діє програма "Захисник Києва", яка представляє збірну солянку із різних статей витрат на цивільні та військові потреби. Оскільки оцінити скільки із цих коштів йде на військові потреби, то Київ до списку не включено.

Усього ж столиця отримала у 2023 році 5,9 млрд "військового ПДФО", а на благоустрій виділила 2,3 млрд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Софії Київській" пояснили, навіщо замовили ремонт за 80 мільйонів.