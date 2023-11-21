Уничтожение бизнеса или борьба за велодорожки? Демонтаж МАФов в Киеве снова обернулся скандалом
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С начала осени в городе убрали уже около 2 тысяч киосков, у Кличко привели свои аргументы
В Киеве продолжается борьба с малыми архитектурными формами (МАФ), что порой влечет за собой логическое недовольство предпринимателей — они остаются без заработка, продавцы теряют рабочие места, а поступления в бюджет от аренды и налогов сокращаются. Это на фоне продолжающейся войны с рф иногда вызывает немало вопросов и критики. Ранее киоски снесли на Лукьяновке, Оболони, Академгородке и других частях города.
На прошлой неделе МАФы демонтировали в Шевченковском районе вблизи станции метро "Дорогожичи", что спровоцировало очередной скандал в соцсетях. Некоторые из пользователей впоследствии даже критиковали городские власти, что вместо поддержки бизнеса и поступлений от НДФЛ в бюджет они якобы "убивают" малый бизнес, а на месте снесенных киосков будут строить велодорожки.
"Представьте себе, велодорожки на зиму! Уже плитку завезли. А людей на зиму оставили без работы во время войны!", — возмущался журналист Артем Ильин.
"Телеграф" разбирался в ситуации с очередным киосковым скандалом, его последствиями и выяснял, есть ли "зрада" в активности городских чиновников и коммунальщиков.
Как зачистку объясняют у Кличко?
Директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов ранее сообщал, что комиссия по размещению временных сооружений приняла решение о переносе МАФов возле станций метро "Лукьяновская" и "Дорогожичи". А согласно решению Совета обороны Киева, в городе проводится демонтаж киосков возле станций метрополитена, служащих надежным укрытием для граждан. До "Лукьяновской" ларьки снесли на шести станциях метро.
Чиновник добавил также, что из-за "многочисленных жалоб граждан" временные сооружения уберут на улицах Дорогожицкой, Щусева, Елены Телиги и Ильенко, которые находятся на окраине станции "Дорогожичи". На их месте действительно проведут работы по благоустройству: ремонт покрытия тротуаров и озеленение. В основном жители были недовольны из-за того, что МАФы заняли большую часть пешеходной зоны, делают невозможным проезд для авто экстренных служб во двор и оставляют после себя много мусора.
"Все МАФы, препятствующие проходу в метро, размещенные на инженерных сетях, мешают проживающим рядом жителям — будут перенесены или демонтированы, а на их месте проведены работы по благоустройству", — предупреждал Будилов.
В свою очередь и.о. директора коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Андрей Коваль уверял, что коммунальные службы города якобы работают в легальной плоскости, а всем владельцам временных построек инспекторы благоустройства предварительно вносили предписания. Требование к предпринимателям – в указанный срок предоставить разрешительные документы или самостоятельно демонтировать временные постройки и восстановить благоустройство территории. По его словам, если документы не поступают в КП "Киевблагоустройство", специалисты предприятия производят демонтаж по поручению Департамента территориального контроля города Киева.
По его данным, с сентября этого года в Киеве в общей сложности демонтировали около 1 850 элементов благоустройства, которые размещались на улицах без разрешительных документов. А с начала осени в основном коммунальщики демонтировали временные сооружения сезонной торговли — почти 1300 элементов благоустройства. Это связано с тем, что во время осеннего периода уборки урожаев на улицах столицы появляется все больше торговли "с земли".
"Демонтажи незаконных элементов благоустройства происходят ежедневно. В наше предприятие часто поступают жалобы по размещению незаконных МАФов и стихийной торговли на газонах, остановках, в переходах или просто на пешеходных зонах. Такая торговля мешает свободному передвижению горожан и портит эстетику столичных улиц", — аргументировал Коваль.
Он добавил, что с сентября специалисты предприятия совместно с владельцами, самостоятельно убравшими свои временные сооружения, также демонтировали 113 средств передвижной торговли (так называемых "автолавок"), более 250 временных сооружений и другие элементы, которые размещались в столице незаконно.
Все демонтированные элементы благоустройства коммунальщики перевозят и хранят на площадках для временного хранения бесхозного имущества коммунального предприятия "Киевблагоустройство".
В то же время, как сообщил "Телеграфу" проинформированный источник, приближенный к мэру Киева Виталию Кличко, сейчас на уровне руководства КГГА и городского совета есть идея, чтобы полностью перевести аукционы по аренде земли под киоски для торговли в Prozorro – для исключения вероятного коррупционного фактора и прозрачных для всех правил игры в сегменте ларечной торговли. Летом этого года на площадке государственной электронной торговой системы "Прозоро.Продажи" город уже начал проводить торги по аренде мест для размещения объектов передвижной торговли.
Что произошло с некоторыми МАФами с "Дорогожичей" и что нужно городу — киоски или велодорожки?
По словам местных, еще до зачистки на ул. Щусева на Дорогожичах некоторые предприниматели сообщали о переезде в другие локации. Один из таких магазинчиков работает в жилом доме на ул. Юрия Глушко, в квартале от привычного места.
Другой магазин, продающий продукты питания, "переехал" еще дальше — на станцию "Сырец", заняв пустующие торговые площади. То есть, и этот бизнес не закрылся, а продавцы не остались без работы, хотя и жалуются на смену локации и потерю "старых" клиентов.
Комментируя "Телеграфу" ситуацию, член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский указал на другую сторону деятельности киосков в Киеве: "Совсем не в курсе конкретно этого случая (на "Дорогожичах". — Авт.) и других перечисленных локаций. Может это и действительно давление, может передел, а может там было действительно нарушение благоустройства. Такое довольно часто свойственно МАФам".
Соучредитель организации "Пассажиры Киева" Александр Рак отметил "Телеграфу", что не имеет подтвержденной информации о создании велоинфраструктуры возле "Дорогожичей", "но кое-где МАФы действительно мешают прокладке велодорожек в столице — был случай на Гузара во время капремонта, и на Политехе (метро Политехнический институт. — Авт.), а также, вероятно, то же самое будет на Шулявке (Гетьмана-Семьи Бродских)".
"Есть отдельная процедура переноса законных МАФов в другие места через комиссию по размещению временных сооружений. Таким способом заранее переносили МАФы с Борщаговской перед капремонтом", — продолжил эксперт, обратив внимание, что на Щусева после демонтажа киосков для пешеходов и пассажиров стало больше пространства для свободного передвижения, и это хорошо.
В свою очередь некоторые представители крупного бизнеса, конкурирующие с МАФами за столичных покупателей в сфере торговли, не поддерживают идею тотальной зачистки Киева от малых архитектурных форм. Но, чтобы не уничтожать малый и средний бизнес, можно найти системное решение на уровне городской власти.
"Киевсовет должен упростить процедуру перевода жилого фонда в нежилой, и все маленькие магазинчики будут на первых этажах зданий. МАФы должны остаться только как часть остановочных комплексов и единого формата", — отметила "Телеграфу" руководитель Департамента по связям с общественностью в "Эпицентре" К" Юлия Чудновец, которая раньше советовала прекратить в столице практику продуктовых ярмарок, критикуя чиновников из-за разгильдяйства.
Как сообщалось, ранее коммунальщики после очередного скандального сноса киосков возле метро "Шулявская" и "Берестейская" (тоже Шевченковский район) обустроили на месте МАФов сквер и зону отдыха. Следует признать, получилось достаточно органично.
Впрочем, МАФы часто становятся объектами конфликтных ситуаций. Так, в Киеве ссора с продавцом продуктового киоска завершилась стрельбой из автомата.