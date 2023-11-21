Уничтожение бизнеса или борьба за велодорожки? Демонтаж МАФов в Киеве снова обернулся скандалом

С начала осени в городе убрали уже около 2 тысяч киосков, у Кличко привели свои аргументы

В Киеве продолжается борьба с малыми архитектурными формами (МАФ), что порой влечет за собой логическое недовольство предпринимателей — они остаются без заработка, продавцы теряют рабочие места, а поступления в бюджет от аренды и налогов сокращаются. Это на фоне продолжающейся войны с рф иногда вызывает немало вопросов и критики. Ранее киоски снесли на Лукьяновке, Оболони, Академгородке и других частях города.

На прошлой неделе МАФы демонтировали в Шевченковском районе вблизи станции метро "Дорогожичи", что спровоцировало очередной скандал в соцсетях. Некоторые из пользователей впоследствии даже критиковали городские власти, что вместо поддержки бизнеса и поступлений от НДФЛ в бюджет они якобы "убивают" малый бизнес, а на месте снесенных киосков будут строить велодорожки.

"Представьте себе, велодорожки на зиму! Уже плитку завезли. А людей на зиму оставили без работы во время войны!", — возмущался журналист Артем Ильин.

Пересечение улиц Щусева и Елены Телиги, где убрали МАФы

"Телеграф" разбирался в ситуации с очередным киосковым скандалом, его последствиями и выяснял, есть ли "зрада" в активности городских чиновников и коммунальщиков.

Как зачистку объясняют у Кличко?

Директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов ранее сообщал, что комиссия по размещению временных сооружений приняла решение о переносе МАФов возле станций метро "Лукьяновская" и "Дорогожичи". А согласно решению Совета обороны Киева, в городе проводится демонтаж киосков возле станций метрополитена, служащих надежным укрытием для граждан. До "Лукьяновской" ларьки снесли на шести станциях метро.

На месте снесенных МАФов возле "Дорогожичей" работают коммунальщики

Чиновник добавил также, что из-за "многочисленных жалоб граждан" временные сооружения уберут на улицах Дорогожицкой, Щусева, Елены Телиги и Ильенко, которые находятся на окраине станции "Дорогожичи". На их месте действительно проведут работы по благоустройству: ремонт покрытия тротуаров и озеленение. В основном жители были недовольны из-за того, что МАФы заняли большую часть пешеходной зоны, делают невозможным проезд для авто экстренных служб во двор и оставляют после себя много мусора.

Десятки киосков, кроме мусора, иногда мешали движению пешеходов

Сейчас свободного места для людей стало больше (ул.Щусева), а шаурма уже не продается

"Все МАФы, препятствующие проходу в метро, размещенные на инженерных сетях, мешают проживающим рядом жителям — будут перенесены или демонтированы, а на их месте проведены работы по благоустройству", — предупреждал Будилов.

В свою очередь и.о. директора коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Андрей Коваль уверял, что коммунальные службы города якобы работают в легальной плоскости, а всем владельцам временных построек инспекторы благоустройства предварительно вносили предписания. Требование к предпринимателям – в указанный срок предоставить разрешительные документы или самостоятельно демонтировать временные постройки и восстановить благоустройство территории. По его словам, если документы не поступают в КП "Киевблагоустройство", специалисты предприятия производят демонтаж по поручению Департамента территориального контроля города Киева.

Так выглядели "Дорогожичи" еще в начале осени. Слева — киосковое "гетто"

Сейчас проход там до метро – свободный, но пока без велодорожек

По его данным, с сентября этого года в Киеве в общей сложности демонтировали около 1 850 элементов благоустройства, которые размещались на улицах без разрешительных документов. А с начала осени в основном коммунальщики демонтировали временные сооружения сезонной торговли — почти 1300 элементов благоустройства. Это связано с тем, что во время осеннего периода уборки урожаев на улицах столицы появляется все больше торговли "с земли".

Последние "плацдармы" торговцев на Щусева в 5 мин. от "Дорогожичей"

Вместе со сносом МАФов, похоже, произошла и дерусификация

"Демонтажи незаконных элементов благоустройства происходят ежедневно. В наше предприятие часто поступают жалобы по размещению незаконных МАФов и стихийной торговли на газонах, остановках, в переходах или просто на пешеходных зонах. Такая торговля мешает свободному передвижению горожан и портит эстетику столичных улиц", — аргументировал Коваль.

Заброшенное здание бывшего кинотеатра им.Гагарина на Щусева

От зоомагазина остался только фундамент

Он добавил, что с сентября специалисты предприятия совместно с владельцами, самостоятельно убравшими свои временные сооружения, также демонтировали 113 средств передвижной торговли (так называемых "автолавок"), более 250 временных сооружений и другие элементы, которые размещались в столице незаконно.

Опустошенные локации заиграли по-новому

Все демонтированные элементы благоустройства коммунальщики перевозят и хранят на площадках для временного хранения бесхозного имущества коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

В то же время, как сообщил "Телеграфу" проинформированный источник, приближенный к мэру Киева Виталию Кличко, сейчас на уровне руководства КГГА и городского совета есть идея, чтобы полностью перевести аукционы по аренде земли под киоски для торговли в Prozorro – для исключения вероятного коррупционного фактора и прозрачных для всех правил игры в сегменте ларечной торговли. Летом этого года на площадке государственной электронной торговой системы "Прозоро.Продажи" город уже начал проводить торги по аренде мест для размещения объектов передвижной торговли.

Что произошло с некоторыми МАФами с "Дорогожичей" и что нужно городу — киоски или велодорожки?

По словам местных, еще до зачистки на ул. Щусева на Дорогожичах некоторые предприниматели сообщали о переезде в другие локации. Один из таких магазинчиков работает в жилом доме на ул. Юрия Глушко, в квартале от привычного места.

Другой магазин, продающий продукты питания, "переехал" еще дальше — на станцию "Сырец", заняв пустующие торговые площади. То есть, и этот бизнес не закрылся, а продавцы не остались без работы, хотя и жалуются на смену локации и потерю "старых" клиентов.

Магазин продуктов после "переезда" на "Сырец"

Комментируя "Телеграфу" ситуацию, член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский указал на другую сторону деятельности киосков в Киеве: "Совсем не в курсе конкретно этого случая (на "Дорогожичах". — Авт.) и других перечисленных локаций. Может это и действительно давление, может передел, а может там было действительно нарушение благоустройства. Такое довольно часто свойственно МАФам".

Соучредитель организации "Пассажиры Киева" Александр Рак отметил "Телеграфу", что не имеет подтвержденной информации о создании велоинфраструктуры возле "Дорогожичей", "но кое-где МАФы действительно мешают прокладке велодорожек в столице — был случай на Гузара во время капремонта, и на Политехе (метро Политехнический институт. — Авт.), а также, вероятно, то же самое будет на Шулявке (Гетьмана-Семьи Бродских)".

"Есть отдельная процедура переноса законных МАФов в другие места через комиссию по размещению временных сооружений. Таким способом заранее переносили МАФы с Борщаговской перед капремонтом", — продолжил эксперт, обратив внимание, что на Щусева после демонтажа киосков для пешеходов и пассажиров стало больше пространства для свободного передвижения, и это хорошо.

Ранее ближе к остановке на "Сырце" переместили кофейню из зеленой зоны

Весной ларечники заняли там себе живописную локацию

Теперь сквер выглядит, как сквер

В свою очередь некоторые представители крупного бизнеса, конкурирующие с МАФами за столичных покупателей в сфере торговли, не поддерживают идею тотальной зачистки Киева от малых архитектурных форм. Но, чтобы не уничтожать малый и средний бизнес, можно найти системное решение на уровне городской власти.

"Киевсовет должен упростить процедуру перевода жилого фонда в нежилой, и все маленькие магазинчики будут на первых этажах зданий. МАФы должны остаться только как часть остановочных комплексов и единого формата", — отметила "Телеграфу" руководитель Департамента по связям с общественностью в "Эпицентре" К" Юлия Чудновец, которая раньше советовала прекратить в столице практику продуктовых ярмарок, критикуя чиновников из-за разгильдяйства.

Как сообщалось, ранее коммунальщики после очередного скандального сноса киосков возле метро "Шулявская" и "Берестейская" (тоже Шевченковский район) обустроили на месте МАФов сквер и зону отдыха. Следует признать, получилось достаточно органично.

Сквер возле станции метро "Шулявская" вместо киосков

Впрочем, МАФы часто становятся объектами конфликтных ситуаций. Так, в Киеве ссора с продавцом продуктового киоска завершилась стрельбой из автомата.