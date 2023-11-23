"Ногтями окопы роют?": в сети скандал вокруг награды "Герои экономического фронта"

Украинцам напомнили, что на самом деле означает быть героем экономического фронта

В сети разгорается скандал вокруг премии "Знак качества", которую вручают представителям малого и среднего бизнеса. Все бы ничего, да только вручают ее под лозунгом "Герои Экономического Фронта".

Своим мнение на этот счет поделилась писательница, певица и лидер группы VLASNA, а также PR-директор Одесского международного кинофестиваля и украинском киноакадемии Татьяна Власова. По ее словам, уделят внимание украинским предпринимателям нужно, но делать это необходимо с умом.

В 2023 году такой премии удостоилась мастер ногтевого сервиса "BorisenkoNail", астролог и преподаватель рунической магии Ирина Нижник, студия волос Юлии Кушнир, а также компания "Меблі Лайн". Власова отметила, что идея назвать премию "Герои Экономического Фронта" очень плохая.

"Нужно либо быть абсолютно вне контекста происходящего в стране, либо делать это намеренно. Ну или быть просто не очень умным. Такие кейсы нужно наконец-то прекращать" — считает писательница.

Также свое мнение на этот счет выразил украинский бизнесмен и волонтер Александр Карпюк. Он напомнил, как в начале полномасштабной войны бизнесмены и разные предприятия бесплатно отдавали военным все, что им было необходимо (тепловизоры, амуницию, какие-то бытовые вещи и так далее). Некоторые компании подписывали контракты с Минобороны, хотя понимали, что есть риски их невыполнения.

"Я помню, как бизнесмены и политики вкладывали огромные деньги в волонтеров и в фонды, которые помогали ВСУ. И о них уже никто не вспомнит, почти два года прошло… Бизнесмены, политики, предприниматели, простые люди. Там достаточно героев экономического фронта. Без них мы бы не устояли. Но о них уже давно все забыли", — отметил Александр Карпюк.

Премию "Герой экономического фронта" он назвал просто забавой, которая абсолютно ничего не значит.

"А эти все астрологи, мастера маникюра и прочие фрики- забавляются люди, грамоты друг другу выдают. Они ни на что не влияют, кроме горящих пуканов. Как говорится – чем бы ребенок не радовался, только бы не с кцп. Похер. А вот о настоящих героях забыли уже давно", — подытожил бизнесмен.

Проект "Знак качества" — это всеукраинский региональный конкурс для предпринимателей и собственников бизнеса. Ежегодно украинские бизнесмены могут поучаствовать в конкурсе ради звания "Лучшее предприятие Украины". Награду победителю вручают на месте его работы, а по желанию клиента могут даже организовать тематической корпоратив по индивидуальному сценарию.

В комментариях негативно отреагировали на такую награду и добавили, что она не имеет никакого отношения к государственным и не может быть признана на официальном уровне. Это так называемый "коммерческий междусобойчик", когда предприниматели платят за красивую табличку, в которой их будут хвалить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве снова массово убирают МАФы. Предприниматели возмущены, а у Кличко привели свои аргументы.