Путина обошла знаменитая американка: журнал Time назвал "человека года"
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Журнал Time выбрал победителя в номинации "Человек года 2023". На это звание претендовал президент рф владимир путин, однако его обошла американская певица Тейлор Свифт.
Об этом стало известно после того, как журнал опубликовал интервью с популярной певицей. На официальной странице Time в Инстаграм опубликованы несколько вариантов обложек с ней.
В интервью журналу Тейлор Свифт рассказала о своей жизни и об испытаниях, которые встретились ей на карьерном пути. К слову, на ее концерты в 2023 году было продано 4,1 миллиона билетов, из которых 2 млн только в первый день, что стало новым рекордом.
Журнал Time выбирает "Человека года" с 1927 года. Как правило, победителями является человек, группа людей или концепция, которые оказали наибольшее влияние на заголовки новостей в течение года. В текущем году было девять претендентов на звание "Человек года 2023":
- президент россии владимир путин;
- певица Тейлор Свифт;
- король Великобритании Чарльз III;
- Барби — после успеха одноименной ленты режиссера Греты Гервиг;
- участники забастовки в Голливуде;
- гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;
- прокуроры экс-президента США Дональда Трампа;
- глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
- глава Китая Си Цзиньпин.
Напомним, что в 2022 году "Человеком года" по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский, а также "дух украинцев".
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