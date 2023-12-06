Путина обошла знаменитая американка: журнал Time назвал "человека года"

Журнал Time выбрал победителя в номинации "Человек года 2023". На это звание претендовал президент рф владимир путин, однако его обошла американская певица Тейлор Свифт.

Об этом стало известно после того, как журнал опубликовал интервью с популярной певицей. На официальной странице Time в Инстаграм опубликованы несколько вариантов обложек с ней.

В интервью журналу Тейлор Свифт рассказала о своей жизни и об испытаниях, которые встретились ей на карьерном пути. К слову, на ее концерты в 2023 году было продано 4,1 миллиона билетов, из которых 2 млн только в первый день, что стало новым рекордом.

Журнал Time выбирает "Человека года" с 1927 года. Как правило, победителями является человек, группа людей или концепция, которые оказали наибольшее влияние на заголовки новостей в течение года. В текущем году было девять претендентов на звание "Человек года 2023":

президент россии владимир путин;

певица Тейлор Свифт;

король Великобритании Чарльз III;

Барби — после успеха одноименной ленты режиссера Греты Гервиг;

участники забастовки в Голливуде;

гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;

прокуроры экс-президента США Дональда Трампа;

глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;

глава Китая Си Цзиньпин.

Напомним, что в 2022 году "Человеком года" по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский, а также "дух украинцев".

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