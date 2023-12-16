Європі терміново потрібно нарощувати військовий потенціал: міністр оборони Німеччини назвав причину

У питаннях оборони не варто покладатися на США

Найближчими роками Європа має наростити свій військовий потенціал, щоб успішно протистояти загрозі з боку Росії. США неминуче скоротить свою присутність на континенті, адже військові вже переводять свою увагу на Тихоокеанський регіон.

При цьому не важливо, хто стане наступним президентом Штатів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Welt am Sonntag.

"Незалежно від того, хто стане наступним президентом [США]… ми сподіваємося, що відбудеться лише помірне скорочення участі Америки у справах Європи. Це означає, що ми, європейці, маємо посилити нашу прихильність забезпечити безпеку на нашому континенті", ― сказав Пісторіус.

Посилення зобов’язань щодо оборони допоможе Європі якісно відреагувати на загрози, які РФ представляє насамперед для Грузії, Молдови та країн Балтії. Покладатися на США у цьому питанні не варто. На думку німецького міністра, американські військові наступного десятиліття будуть зосереджені на ситуації в Тихому океані.

Пісторіус не виключає, що цей період буде вкрай небезпечним для Європи. Він наголосив, що Росія активно розширює виробництво озброєння. На його думку, це не просто "брязкання зброєю". Тому Європі слід переозброїтися.

"Зараз у нас є близько 5-8 років, за які ми повинні надолужити втрачене ― у збройних силах, у промисловості та у суспільстві", ― резюмував Пісторіус.

Однак Європа не повинна відмовлятися від військової співпраці за межами ЄС. Інакше цією можливістю скористаються РФ із Китаєм.

Раніше "Телеграф" писав про те, які дії Європа має вжити вже зараз, щоб підготуватися до можливого повернення Трампа на пост президента США. Багато експертів зійшлися на думці, що важливо суттєво збільшити допомогу Україні.