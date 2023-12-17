Есть план "Б": в Раде рассказали о планах обороны на случай перебоев с западной военной помощью

В пакете помощи Украине от США предусмотрено более 20 млрд долларов на оружие

Украина готовит усиленную оборону на случай, если военная помощь от партнеров будет идти с трудностями. Эта оборона будет состоять из трех линий фортификационных сооружений.

Об этом в эфире телемарафона заявила глава временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам мониторинга поставки оружия, народный депутат Александра Устинова. Она объяснила, что в пакете помощи Украине от США предусмотрено более 20 млрд долларов на оружие, на прямое бюджетное финансирование – 11,8 млрд долларов. Еще 800 млн. долларов, которые планируют выделить, являются остатками со счета предыдущего бюджета.

В это же время Украина, со своей стороны, проводит подготовку к обороне.

"Если, конечно, не будет оружия, мы уже готовимся. Мы готовим фортификационные укрепления, сейчас три линии, понимая, что возможно нам придется, особенно зимой, переходить к защитной войне, а не идти в нападение, как до этого было", – сказала Устинова и добавила, что даже при наличии средств в мире заканчиваются боеприпасы.

Напомним, ранее мы писали отом, что у Байдена сообщили, когда объявят о новом пакете помощи Украине.