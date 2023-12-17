Є план "Б": у Раді розповіли про плани оборони на випадок перебоїв із західною військовою допомогою

У пакеті допомоги Україні від США передбачено понад 20 млрд доларів на зброю

Україна готує посилену оборону на випадок, якщо військова допомога від партнерів йтиме із труднощами. Ця оборона складатиметься із трьох ліній фортифікаційних споруд.

Про це в ефірі телемарафону заявила голова тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з питань моніторингу постачання зброї, народний депутат Олександра Устінова. Вона пояснила, що в пакеті допомоги Україні від США передбачено понад 20 млрд доларів на зброю, на пряме бюджетне фінансування — 11,8 млрд доларів. Ще 800 млн доларів, які планують виділити, є залишками з рахунку попереднього бюджету

Водночас Україна зі свого боку проводить підготовку до оборони.

"Якщо, звичайно, не буде зброї, ми вже готуємося. Ми готуємо фортифікаційні укріплення, зараз три лінії, розуміючи, що, можливо, нам доведеться, особливо взимку, переходити до захисної війни, а не іти в напад, як до цього було", — сказала Устінова та додала, що навіть за наявності коштів у світі закінчуються боєприпаси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Байдена повідомили, коли оголосять про новий пакет допомоги Україні.