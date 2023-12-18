The Hill: в Сенаті кажуть про "позитив" щодо угоди про кордони, але точних термінів назвати не здатні

Сенатори констатують прогрес, проте точних термінів укладення угоди не називають

Хоча сенатори від Республіканської та Демократичної партій доволі позитивно оцінюють перебіг переговорів щодо угоди про боротьбу з нелегальною міграцією на кордоні США та Мексики, однак вони не можуть дати точних термінів укладення угоди та голосування за пакет фінансування допомоги американським союзникам, серед яких Україна. Думки сенаторів з цього приводу розділилися.

Про це пише американське видання The Hill, яке поспілкувалося із сенаторами. Терміни вони називають дуже різні.

Наприклад, сенатор Джо Менчин припустив, що потенційну угоду щодо кордону можуть укласти вже наступного тижня. За його словами, сенатори від обох партій старанно працюють над укладенням угоди.

"Це те, на що я дуже сподіваюся, і я думаю, що ми побачимо щось наступного тижня, і ми будемо залишатися там, поки не зробимо це", – зазначив він.

Те ж саме сказав сенатор Кріс Кунс. Сенатор додав, що він підтримає угоду та закон, оскільки зрив переговорів та допомоги Україні "був би величезним подарунком для Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та ХАМАСу".

Сенатори Кріс Ван Голлен та Джон Корнін константували прогрес у переговорах, але були значно більш обережними у прогнозах щодо можливих термінів. Планку зради пробив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, який сказав, що угоду укладуть хіба що на початку 2024 року.

Видання також нагадало, що навіть коли Сенат та Білий дім зможуть домовитися щодо кордону, на них чекає жорстока боротьба у Палаті представників. Деякі республіканці, підігруючи трампістам, заявляють про більш жорсткі умови – особливо педалює цю тематику спікер Палати Майк Джонсон.

Як вже писав "Телеграф", наразі в бюджеті США вже не залишилося коштів на гуманітарну, фінансову та енергетичну підтримку України. Невелика кількість коштів все ще є на військову допомогу, але й вони стрімко добігають кінця.

Україна готує посилену оборону на випадок, якщо військова допомога від партнерів йтиме із труднощами. Ця оборона складатиметься із трьох ліній фортифікаційних споруд.