США готовят еще один пакет помощи Украине: есть и плохая новость

Пентагон уже выделил все доступные средства

В конце текущего месяца Украина получит еще один пакет военной помощи от США, однако он станет последним, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование.

Как информирует CNN, об этом сообщил спикер Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время встречи с журналистами в понедельник.

По его словам, Украина все еще нуждается в американской поддержке, а предоставленная ранее помощь была очень важной для успешного противостояния российским оккупантам.

"Мы все еще планируем еще один пакет помощи Украине позже в этом месяце", — сказал Кирби.

Вместе с тем он сослался на письмо представителя Министерства обороны Майка МакКорда, который отметил, что его ведомство выделило все доступные средства на выделение помощи для Украины.

Кирби подчеркнул, что Конгресс должен действовать без промедления, иначе последний пакет помощи в 2023 году может стать последним в принципе.

"У нас больше не будет полномочий на пополнение бюджета, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал без промедлений, как мы уже говорили", — добавил он.

Как сообщалось ранее, у Пентагона осталось 1,07 миллиарда долларов свободных средств на военную помощь Украине, очевидно, что именно эти средства и будут потрачены на последний пакет помощи, о котором говорит Кирби.