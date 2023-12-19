США готують ще один пакет допомоги Україні: є й погана новина

Пентагон уже виділив усі доступні кошти

Наприкінці поточного місяця Україна отримає ще один пакет військової допомоги від США, однак він стане останнім, якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування.

Як інформує CNN, про це повідомив речник Ради з національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі під час зустрічі з журналістами у понеділок.

За його словами, Україна все ще потребує американської підтримки, а надана раніше допомога була дуже важливою для успішного протистояння російським окупантам.

"Ми все ще плануємо ще один пакет допомоги Україні пізніше цього місяця", — сказав Кірбі.

Водночас він послався на листа представника Міністерства оборони Майка МакКорда, який зазначив, що його відомство виділило всі доступні кошти на виділення допомоги для України.

Кірбі підкреслив, що Конгрес має діяти без зволікання, інакше останній пакет допомоги у 2023 році може стати останнім у принципі.

"У нас більше не буде повноважень на поповнення бюджету, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв без зволікань, як ми вже говорили", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Пентагон залишив 1,07 мільярда доларів вільних коштів на військову допомогу Україні, очевидно, що саме ці кошти будуть витрачені на останній пакет допомоги, про який говорить Кірбі.