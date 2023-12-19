"У США немає чарівного горщика": ЗМІ дізналися, коли Сенат може схвалити допомогу Україні

Голосування про новий пакет може відбутися аж наступного року

У США заявили, що навряд чи схвалять виділення Україні нового пакета допомоги найближчим часом. Все через те, що Сенат цього тижня не може закінчити роботу над угодою щодо посилення міграційного законодавства.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на слова сенатора Джеймса Ленкфорда. За його словами, голосування про нову допомогу для України не відбудеться без врегулювання внутрішніх питань США.

"Сенат США на цьому тижні не завершить роботу над угодою щодо посилення міграційного законодавства та захисту кордону для підтримки виділення нової допомоги Україні й не голосуватиме з цього питання", — сказав Ленкфорд.

Один із високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня. А лідер республіканської меншини Мітч Макконнелл сказав, що учасники процесу "досягають повільного та стабільного прогресу".

"Я сподіваюся, що вони (учасники переговорів, — ред.) підготують текст, сядуть, засучать рукави і закінчать роботу, як тільки ми повернемось у січні", — сказав Сенатор Дік Дурбін.

Водночас речник Держдепартаменту США Джен Кірбі заявив, що "у США немає чарівного горщика, звідки можна було б черпати допомогу Україні".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Пентагоні назвали дату, коли закінчаться гроші на допомогу Україні. Подальші рішення залежать від Конгресу.