Додавили: нейтральная Швейцария приняла решение по оружию для Украины

Это является очень громким событием, поскольку до этого момента Швейцария придерживалась нейтралитета

Швейцария, которая долгое время отказывалась давать разрешение другим странам на реэкспорт своего оружия, боясь, что это нарушит её нейтралитет, все же решила пойти на встречу Украине. Её сенат одобрил поправку в закон, разрешающую поставку оружия из третьих стран в Украину.

Об этом сообщает "Телеграф".

Как стало известно, 7 июня сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия Украине. Это является очень громким событием, поскольку до этого момента Швейцария придерживалась нейтралитета.

При этом стоит отметить, что Нижняя палата швейцарского парламента несколько дней назад проголосовала против такого решения, теперь ей придется рассмотреть этот вопрос еще раз.

На это уже отреагировали в Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил Верхнюю палату швейцарского парламента за данный шаг и отметил, что с нетерпением ждет следующих решений в этом направлении.

"Я благодарю верхнюю палату швейцарского парламента за важный шаг по разблокированию реэкспорта оружия швейцарского производства. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной при сохранении ее нейтралитета", — сказал Кулеба.

Напомним, что Швейцария ранее нарушила нейтралитет впервые за 206 лет ради Украины и ввела санкции против рф.

Также мы сообщали, что Швейцария еще зимой хотела изменить норму о запрете на поставки оружия ВСУ. Её некоторые чиновники убеждены, что передача вооружения из третьих стран на нужды Украины не является нарушением нейтралитета.