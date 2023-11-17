В Украину могли попасть патроны швейцарского производства: почему вспыхнул скандал

Такой экспорт противоречит политике Швейцарии

В Швейцарии расследуют сообщения СМИ о якобы поставках патронов швейцарского производства в Украину польской компанией UMO SP. Расследование подтвердил Государственный секретариат по экономическим вопросам страны.

Как сообщает швейцарский вещатель RTS, 16 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала материал, где утверждает, что польская UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence. NZZ ссылается на другой материал, который вышел еще 1 ноября, в специализированном издании DefenseOne. В нем со ссылкой на таможенные накладные сообщалось о двух случаях ввоза в Украину 145 тысяч снайперских патронов и 500 тысяч патронов для штурмовых винтовок.

Как отмечает NZZ, такой экспорт противоречит политике Швейцарии, которая запрещает реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где идут активные боевые действия. Однако в то же время, такие частные компании, как UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.

Агентство AFP подало запрос в Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии, который выдает разрешения на реэкспорт. Там сообщили, что ведут расследование по этому вопросу, но не стали давать никаких комментариев, пока оно продолжается.

В свою очередь польская компания UMO SP заверила AFP, что все ее международные контракты "выполняются с осторожностью". Они осуществляются в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия, добавили в компании.

"Мы не обнаружили никакой тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в СМИ", – заявили в UMO SP, подчеркнув, что все ее сделки "подлежат тщательному контролю со стороны правительства страны-экспортера и надзорных учреждений при польском правительстве".

Стоит отметить, что нейтралитет Швейцарии запрещает поставки оружия непосредственно в зоны боевых действий. Это правило распространяется и другие страны, которые покупают оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о не реэкспорте.

Как сообщал "Телеграф", 7 июня этого года сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия Украине. Речь шла о возможности поставок оружия Киеву из третьих стран.