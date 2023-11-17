В Україну могли потрапити патрони швейцарського виробництва: чому спалахнув скандал

Такий експорт суперечить політиці Швейцарії

У Швейцарії розслідують повідомлення ЗМІ про нібито постачання патронів швейцарського виробництва в Україну польською компанією UMO SP. Розслідування підтвердив Державний секретаріат із економічних питань країни.

Як повідомляє швейцарський мовник RTS, 16 листопада швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung опублікувала матеріал, де стверджує, що польська UMO SP реекспортувала в Україну боєприпаси, вироблені компанією SwissP Defence. NZZ посилається на інший матеріал, який вийшов ще 1 листопада, у спеціалізованому виданні DefenseOne. У ньому з посиланням на митні накладні повідомлялося про два випадки ввезення в Україну 145 тисяч снайперських набоїв та 500 тисяч набоїв для штурмових гвинтівок.

Як зазначає NZZ, такий експорт суперечить політиці Швейцарії, яка забороняє реекспорт військового обладнання та товарів до країн, де йдуть активні бойові дії. Однак, такі приватні компанії, як UMO SP, не зобов’язані підписувати дозвіл на реекспорт.

Агентство AFP надало запит до Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії, який видає дозволи на реекспорт. Там повідомили, що ведуть розслідування з цього питання, але не стали давати жодних коментарів, доки воно триває.

Своєю чергою, польська компанія UMO SP запевнила AFP, що всі її міжнародні контракти "виконуються з обережністю". Вони здійснюються відповідно до процедур сертифікації та правил відповідності, додали в компанії.

"Ми не виявили жодної тривожної інформації або порушень процедур у випадку, описаному в ЗМІ", — заявили в UMO SP, наголосивши, що всі її угоди "підлягають ретельному контролю з боку уряду країни-експортера та наглядових установ при польському уряді".

Варто зазначити, що нейтралітет Швейцарії забороняє постачання зброї безпосередньо до зон бойових дій. Це правило поширюється і на інші країни, які купують зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про не реекспорт.

Як повідомляв "Телеграф", 7 червня цього року сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї Україні. Йшлося про можливість постачання зброї Києву з третіх країн.