Швейцарія пом'якшила умови реекспорту зброї: що це може значити для України

Уряд Швейцарії зможе відхилятися від критеріїв ліцензування збройового експорту, якщо це в інтересах безпеки країни, або є виняткові обставини

Національна Рада Швейцарії, нижня палата парламенту країни, слідом за Радою кантонів (верхньою палатою) схвалила поправку до законодавства країни, яка значно пом'якшує вимоги до експорту та реекспорту озброєння за кордон. В теорії, ця поправка дозволить Україні отримувати швейцарську зброю.

Про це повідомляє швейцарське видання The Swiss Times. Зазначається, що депутати подолали спротив опонентів з "лівих" та "зелених", ухваливши зміни до "Закону про військове озброєння".

Відтепер у документі з'явиться стаття 22b. Згідно з цією статтею, уряд Швейцарії зможе відхилятися від критеріїв ліцензування збройового експорту у двох випадках – виняткові обставини та захист інтересів або безпеки країни. При цьому уряд має повідомити про це обидві палати парламенту не пізніше, ніж за 24 години до видачі дозволу.

Ініціаторами поправки виступили центристські й праві політичні партії. На їхню думку, після того, як Росія вторглася в Україну, Швейцарія більше не може бути "нейтральною", чинні обмеження втратили актуальність та можуть нашкодити національній збройовій промисловості.

Цікаво, що нова поправка теоретично дозволить швейцарському уряду схвалювати експорт та реекспорт зброї в Україну. Хоча офіційно уряд та парламент таких намірів не декларували.

Як писав "Телеграф", попри блокування законопроєкту про допомогу Київ вже звернувся до США зі списком озброєнь, які потрібні Збройним силам на наступний рік. Цей список охоплює низку позицій – більше систем протиповітряної оборони, винищувачі кількох типів, безпілотники та бойові вертольоти.