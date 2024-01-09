Волонтерка Ярова стала радником заступника міністра оборони Кліменкова

Відома українська волонтерка повернулась до команди Міноборони

Волонтерка Дана Ярова призначена радником заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про це чиновник повідомив у фейсбуці.

"Новий радник Дана Ярова. Лише сильна команда здатна зламати систему. Працюємо разом на перемогу", — написав Кліменков.

"Ми сварились, ми мирились, ми співпрацювали, ми мали різні погляди на деякі речі. Але за 4 місяці я бачила багато того, з чим стикаються нові команди на початку шляху. Непорозуміння, різні погляди, гострі моменти. Складнощі з визначенням шляху, зі швидкістю руху, з різними поглядами (інколи яким фломастером малювати небо).

Мене це дуже емоційно виснажувало, інколи дратувало. Але я жодного разу не бачила корупційної складової в діяльності нової команди.

Тому. Ділити немає чого. Країна одна. Ціль одна. Шлях один. До Перемоги. Через діалоги, знаходження компромісів, ліпших рішень, та основної цілі — ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ!", - прокоментувала Ярова своє призначення у Міноборони.