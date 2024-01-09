Волонтер Яровая стала советником заместителя министра обороны Клименкова

Известная украинская волонтер вернулась в команду Минобороны

Волонтер Дана Яровая назначена советником заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Об этом чиновник сообщил в фейсбуке.

"Новый советник Дана Яровая. Только сильная команда способна сломать систему. Работаем вместе на победу", — написал Клименков.

"Мы ссорились, мы мирились, мы сотрудничали, мы имели разные взгляды на некоторые вещи. Но за 4 месяца я видела много того, с чем сталкиваются новые команды в начале пути. Недоразумения, разные взгляды, острые моменты. Сложности с определением пути, со скоростью движения, с разными взглядами (иногда каким фломастером рисовать небо).

Меня это очень эмоционально истощало, иногда раздражало. Но я ни разу не видела коррупционную составляющую в деятельности новой команды.

Поэтому. Делить нечего. Страна одна. Цель одна. Путь один. До Победы. Из-за диалогов, нахождения компромиссов, лучших решений и основной цели — ОБЕСПЕЧЕНИЕ Вооруженных Сил Украины!", — прокомментировала Яровая свое назначение в Минобороны.