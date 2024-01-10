Зеленський прокоментував розмови про "замороження війни": що сказав

Припинення бойових дій не буде

Партнери, які підтримують нашу країну, поки не тиснуть про припинення захисту. Союзники поки не готові офіційно дати відповідні сигнали.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Литви. Глава держави підкреслив, важливо розуміти, що Путін не зупиниться, доки не зруйнує Україну.

"Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я б не сказав припинення бойових дій, все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає. Поки що немає", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що чув та читав в ЗМІ про загрозу замороження війни з боку Росії. Проте він підкреслив, що партнери офіційно не надавали відповідних сигналів.

"Є різні голоси. Я в медіа чув, читав і знаю. Є різні голоси і якісь є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати нам відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув", — заявив президент.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський провів переговори із трьома лідерами країн Європи. Розмова з Клаусом Йоханнісом стосувалась зростання українського експорту через Румунію. З Анджеєм Дудою обговорювалося забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу. Крім того, обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу. У розмові з бельгійським прем’єром Александром де Кроо, Зеленський привітав Бельгію із початком головування у Раді ЄС.