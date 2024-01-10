"Ми одразу діємо": команда "Труха" Україна з початку великої війни допомагає потерпілим від ракетних атак українцям

Команда "Трухи" за власні кошти надає всебічну допомогу, включаючи і грошову на відновлення житла, ремонт пошкоджених автомобілів та будинків, купівлю продуктів харчування, медикаментів та оплату лікування.

Команда відомої групи телеграмм-каналів "Труха" Україна власним коштом надала майже мільйон гривень допомоги постраждалим від ракетних атак в Україні з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації.

"Коли ми бачимо, що у якомусь місті є постраждалі від ракетних атак, ми відразу діємо. Ми пишемо у місцевий паблік пост підтримки та пропонуємо свою допомогу. Зазвичай ми відправляємо гроші, бо постраждалі самі знають, на що їх витрачати. Процедура отримання допомоги дуже проста, немає бюрократії. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти нашим громадянам якомога швидше", — цитує "Фокус" власника групи телеграм-каналів Максима Лавриненка.

За його словами, допомога від команди "Труха" Україна надається у рамках проєкту "Труха допомагає". Команда відомого пабліка за власний кошт надає всебічну допомогу, включаючи і грошову на відновлення житла, ремонт пошкоджених автомобілів та будинків, купівлю продуктів харчування, медикаментів та оплату лікування.

"Ми хочемо допомогти якомога більше людям, які постраждали від російської агресії. Ми розуміємо, що це лише мала частка того, що вони пережили, але сподіваємося, що наша допомога хоча б трохи полегшить їхній біль", — пояснив Максим Лавриненко.

Завдяки налагодженій комунікації з підписниками заявки на отримання допомоги розглядаються дуже швидко, і люди не мовчать у відповідь. Так в одному з нещодавніх постів "Труха" розмістила скріншоти з подяками українців, які отримали фінансову допомогу.