"Мы сразу действуем": команда "Труха" Украина с начала большой войны помогает пострадавшим от ракетных атак украинцам

Команда "Трухи" за собственные средства оказывает всестороннюю помощь, включая и денежную на восстановление жилья, ремонт поврежденных автомобилей и домов, покупку продуктов питания, медикаментов и оплату лечения.

Команда известной группы телеграмм-каналов "Труха" Украина за собственные средства предоставила почти миллион гривен помощи пострадавшим от ракетных атак в Украине с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации.

"Когда мы видим, что в каком-то городе есть пострадавшие от ракетных атак, мы сразу действуем. Мы пишем в местный паблик пост поддержки и предлагаем свою помощь. Обычно мы отправляем деньги, потому что пострадавшие сами знают, на что их тратить. Процедура получения помощи очень простая, нет бюрократии. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь нашим гражданам как можно быстрее", — цитирует "Фокус" владельца группы телеграмм-каналов Максима Лавриненко.

По его словам, помощь от команды "Труха" Украина предоставляется в рамках проекта "Труха помогает". Команда известного паблика за собственные средства оказывает всестороннюю помощь, включая и денежную на восстановление жилья, ремонт поврежденных автомобилей и домов, покупку продуктов питания, медикаментов и оплату лечения.

"Мы хотим помочь как можно большему количеству людей, которые пострадали от российской агрессии. Мы понимаем, что это лишь малая часть того, что они пережили, но надеемся, что наша помощь хотя бы немного облегчит их боль", — пояснил Максим Лавриненко.

Благодаря налаженной коммуникации с подписчиками заявки на получение помощи рассматриваются очень быстро, и люди не остаются безответными. Так в одном из недавних постов "Труха" разместила скриншоты с благодарностями от получивших финансовую помощь украинцев.