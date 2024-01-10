Держава має запропонувати не окремі ідеї, а цілісний концепт мобілізації - Юрій Гудименко

Україні потрібна реформа системи мобілізації, а не дика історія з дискусією, чи воюватимуть більш заможні громадяни, чи буде жеребкування.

У питанні обговорення мобілізаційних ініціатив важливо звертати увагу на необхідність реформи самої системи, а не подолання окремих недоліків. Наразі дискусії відбуваються навколо окремих ідей, а не концепції.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Фабрика новин".

"Українському суспільству пропонувалася дискусія щодо окремих деталей мобілізації, які виглядали доволі дивно. Натомість нам потрібні зміни у велику систему. Замість того, щоб проговорювати недоліки та стимули процесу, суспільству пропонується дискусія, чи воюватимуть більш заможні громадяни, чи буде жеребкування. Це абсолютно дика історія. Повинні діяти інструменти покарання за недотримання закону та мотиваційні важелі, тобто баланс "батогом і пряником". А також важливо розуміти, чи впорається чинна система з задачами, які на неї повісять", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, воювати за свою Батьківщину — честь та обов'язок. Люди, які фізично придатні, але знаходять причини не отримувати цю честь, не можуть розраховувати на лояльність держави.

"Можу сказати з власного досвіду, що ніколи не відчував стільки наповненості життя та сенсу перебування в цьому світі, коли я воював за свою країну. Держава має зробити все для того, щоби до лав ЗСУ вступило більше людей добровільно. Я не вважаю, що це було зроблено на 100%. Є люди, яким потрібен ще останній мотиваційний, агітаційний поштовх. Яскравий приклад Третьої штурмової бригади, яка співпрацює з рекрутерами щодо відбору бійців. Такий механізм варто було б масштабувати на всю країну. Також ми досі не почули, скільки люди можуть служити, коли в них буде відпочинок, скільки триватиме відпустка після передової. Це важливе розуміння, якого в солдата поки що немає. Проблеми пов'язані з мобілізацією потрібно вирішувати та водночас пояснювати про необхідність обороняти свою країну. За цю землю необхідно воювати, а не просто поставити прапорець на аватарку", — підкреслив Юрій Гудименко.