Справа розкрадання електроенергїі в "Укренерго": Кудрицький випустив за кордон ймовірного фігуранта

Чи повернеться ймовірний фігурант в Україну наразі невідомо

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький відпустив у закордонне відрядження одного з топменеджерів, який може бути ключовим фігурантом справи про крадіжку електроенергії трейдером "Юнайтед Енерджі", якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це у Facebook написав Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, повідомляє dsnews.

"Злі язики говорять, що з боку Укренерго схему "адміністрував" не один лише вказаний НАБУ директор департаменту, а саме — Дмитро Кондрашов, голова департаменту адміністратора розрахунків. Також має стосунок Микита Вишневський, директор з ринкових операцій Укренерго. І обидва чомусь встигли втекли за кордон до того, як про схему повідомило НАБУ", — повідомив Загородній.

За його даними, наразі тільки Кондрашову повідомлено про підозру. Натомість Вишневський не має ніякого процесуального статусу. Голова Укренерго Кудрицький підписав йому відрядження за кордон. Звідти Вишневський нібито написав заяву про звільнення.

"От так просто. Чи повернеться він у країну? Побачимо. Це чудово, що правоохоронці нарешті взялись за олігархів. Але я б дуже не хотів, щоб гучним прізвищем нас відволікали від інших, не менш цинічних злодіїв, які не просто крадуть сотні мільйонів під час війни, а ще сидять при цьому на державній зарплаті", — написав Загородній, додавши, що у прес-релізі НАБУ немає жодного слова про можливу змову серед топменеджерів Укренерго.