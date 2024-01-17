Не мають права на затримання та перевірку документів - Лубінець про дії працівників ТЦК

Деякі територіальні центри комплектування отримують покарання

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які вимагають від громадян України документи або фізично затримують просто посеред вулиці. Він вважає, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільних.

Про це Лубінець сказав для інтерв'ю NV. Перевіряти документи повинні представники Нацполіції, ДПСУ і Нацгвардії, але "аж ніяк не військові", каже Лубінець.

"Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", — зазначив він.

Лубінця особливо обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують фізичну силу до громадян України. Він підтвердив, що до його відомства зверталися із такими заявами.

"Я не скажу, що викрадення системні, що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки", — наголосив Лубінець.

Після того, як факти підтверджуються, Дмитро Лубінець ставить це питання на рівні керівництва, "щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих".

Раніше "Телеграф" писав, що отримати повістку на вулиці можуть всі. Проте одна категорія осіб не входить до переліку тих, кому представники ТЦК та СП можуть дати повістку на вулиці.