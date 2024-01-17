Не имеют права на задержание и проверку документов – Лубинец о действиях работников ТЦК

Некоторые территориальные центры комплектования получают наказание

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец осудил действия работников ТЦК, которые требуют от граждан Украины документы или физически задерживают прямо посреди улицы. Он считает, что у работников военкоматов нет прав на подобные действия против гражданских.

Об этом Лубинец сказал для интервью NV. Проверять документы должны представители Нацполиции, ГНСУ и Нацгвардии, но "отнюдь не военные", говорит Лубинец.

"Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", — отметил он.

Лубинца особенно возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу к гражданам Украины. Он подтвердил, что в его ведомство обращались с такими заявлениями.

"Я не скажу, что похищения системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются. Все очень просто. Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки", — подчеркнул Лубинец.

После того как факты подтверждаются, Дмитрий Лубинец ставит этот вопрос на уровне руководства, "чтобы к ним открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных".

Ранее Телеграф писал, что получить повестку на улице могут все. Однако одна категория лиц не входит в число тех, кому представители ТЦК и СП могут дать повестку на улице.