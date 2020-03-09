На Дніпропетровщині рятувальники дістали 56-річного чоловіка з колодязя

Новини України:Встановлено, що глибина колодязя 10 м, а рівень води 1,5 м.

Рятувальники дістали 56-річного чоловіка з колодязя в Дніпропетровській області, після чого його госпіталізували до міської лікарні, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

"8 березня об 11:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що чоловік з невідомих причин потрапив у колодязь на території стороннього приватного домоволодіння на вулиці Кооперативній села Сурсько-Литовське Дніпровського району", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники встановили, що глибина колодязя 10 м, а рівень води 1,5 м.

Як повідомялося раніше, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели дезінфекційні заходи з обробки дезінфікуючим засобом "Санітаб" автовокзалів та автостанцій у Чернівецькій області.