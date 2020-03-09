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Окупанти шість раз порушили "тишу": один боєць загинув

Окупанти шість раз порушили "тишу": один боєць загинув
07:51 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець ОС загинув, ще двоє дістали поранення та один – бойове ураження.

Протягом минулої доби, 8 березня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні. 

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П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів (15 мін), станкових протитанкових гранатометів (15 пострілів), а також два постріли з протитанкового ракетного комплексу;
  • двічі поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поруч із Верхньоторецьким – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із гранатометів різних систем.

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Вчора, 8 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який прямував до позицій українських військовослужбовців. 

Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець ОС загинув, ще двоє дістали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів позицій були поранені троє українських захисників.

"Підрозділи Об’єднаних сил прицільним вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", - зазначається в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

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РФ, Донбас, ООС, Бойовики, Обстріл.
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