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У Вінниці сьогодні день жалоби за загиблим на Донбасі лейтенантом

У Вінниці сьогодні день жалоби за загиблим на Донбасі лейтенантом
10:06 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Поховають Героя сьогодні у Вінниці, де нині живе його сім’я, - дружина та син.

У Вінниці понеділок оголошено днем жалоби у зв’язку з похороном загиблого в ООС лейтенанта Дмитра Фірсова. Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«6 березня загинув командир взводу механізованого батальйону, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади, лейтенант Дмитро Фірсов із позивним «Фірс». Церемонія прощання відбудеться у понеділок в Будинку офіцерів. На знак вшанування пам’яті захисника у День жалоби на всій території Вінниці будуть приспущені прапори України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, будівлях комунальних підприємств, установ та організацій», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, виконком міської ради рекомендував підприємствам усіх форм власності на території міста Вінниці долучитись до вшанування пам’яті померлого та вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками.

До війни Фірсов разом із сім’єю жив у Донецьку. Від початку окупації Донбасу російськими окупаційними військами взяв до рук зброю й пішов обороняти рідну землю. Спочатку був добровольцем у батальйоні «Донбас», а за кілька місяців перейшов у 93-тю бригаду.

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Фірсов загинув 6 березня. Його життя обірвалось від мінно-вибухової травми, не сумісної з життям. Трагедія сталась поблизу населеного пункту Кримське Луганської області. Дмитро Фірсов загинув внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої.

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Жалоба, Смерть, Похорон, Вінниця, ООС, Прощання, День жалоби.
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