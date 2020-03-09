Жахливе ДТП на Житомирщині: серед загиблих - немовля (Фото)

Новини України:На Житомирщині зіткнулись два авто, загинули троє дорослих і немовля.

Під час зіткнення двох легкових автомобілів на трасі Житомир-Чернівці в смт Любар на Житомирщині загинуло троє дорослих, а згодом в реанімації померла і маленька дитина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Встановлено, що близько 4:15 у смт Любарі сталося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та BMW 523. За попередньою інформацією, 23-річний водій останнього не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті ДТП від отриманих травм на місці пригоди загинули обидва водії та пасажирка Daewoo Lanos. Згодом у реанімаційному відділенні лікарні померла дитина, віком до року, яка перебувала у Daewoo Lanos.

Наразі у медзакладі лікується пасажир BMW 523 1994 року народження.

Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди і триває встановлення осіб загиблих з автомобіля Daewoo Lanos.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.