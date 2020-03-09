На Миколаївщині в ДТП загинула дівчина

Новини України:На Миколаївщині Volvo перекинувся у бліндаж, загинула дівчина.

На Миколаївщині 8 березня у результаті автопригоди загинула 20-річна дівчина, ще двоє людей травмувалися на трасі "Дніпро-Миколаїв". Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"8 березня близько 21:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» неподалік с. Мішково-Погорілове в районі Баштанського кільця водій, керуючи автомобілем Volvo, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся у бліндаж», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річна дівчина пасажир загинула на місці події ще двох потерпілих із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються усі обставини та причини автоаварії. На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти.