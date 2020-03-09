ДТП у Львові: водій таксі збив пішохода

Новини України:Обставини ДТП встановлює поліція.

У Львові біля Приміського вокзалу на вулиці Городоцькій таксі збило пішохода.

Про це повідомляє "Варта-1".

ДТП трапилась у понеділок, 9 березня, близько 1:00 ночі на вул. Городоцькій, 112.

За попередньою інформацією, автомобіль Renault Sandero збив чоловіка на пішохідному переході. Постраждалого забрали в лікарню.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, за кермом таксі був 60-річний мешканець Львова. Особу постраждалого теж встановили – це 40-річний львів'янин.

Як повідомлялося раніше, у Житомирській області сьогодні вранці внаслідок зіткнення двох легковиків загинули четверо людей.