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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ, один боєць загинув

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ, один боєць загинув
14:15 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Окупанти не припиняють обстрілів, а українські підрозділи активно їм відповідають.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь п'ять разів, і наслідком дій окупантів є втрати з боку України. Про це сказав на брифінгу 10 березня речник Міноборони Максим Праута.

"З 9.30 тричі були обстріляні наші воїни, які боронять підступи до населеного пункту Піски. На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. За попередньою, станом на 12.30, інформацією, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - сказав речник.

Водночас він зауважив, що зважаючи на те, що на даний час окупанти не припиняють обстрілів, а українські підрозділи активно їм відповідають, уточнену інформацію щодо обстановки на фронті вже найближчим часом на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомить пресцентр ООС.

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Крім того, за його словами, російсько-окупаційні війська нарощують інженерне обладнання бойових позицій уздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

При цьому проводяться роботи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у т.ч. РСЗВ, які у готовності до негайного застосування перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях, менших за визначені Мінськими домовленостями про відведення важкого озброєння.

При цьому російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень зі звинуваченнями на адресу підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню - з метою дискредитації українських воїнів.

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Смерть, Донбас, Бойец, ЗСУ, Окупанти, Обстріл, Загибель, Порушення тиші, Поранення.
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