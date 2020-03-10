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СБУ на Вінниччині проведе масштабне антитерористичне навчання

СБУ на Вінниччині проведе масштабне антитерористичне навчання
12:53 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил та органів державної влади.

На Вінниччині 12-13 березня відбудутеся антитерористичне навчання, яке проводить Служба безпеки України. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«12-13 березня Координаційна група АТЦ при УСБУ у Вінницькій області проведе масштабне антитерористичне навчання у Гайсинському та Іллінецькому районах Вінниччини», - йдеться у повідомленні.

У межах виконання тренувальних завдань передбачається ймовірність тимчасового обмеження руху транспорту та перевірка документів, що посвідчують особу.

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СБУ закликала мешканців та гостей регіону зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей, а також дотримуватися правил особистої безпеки і повідомляти на «гарячу» лінію УСБУ у Вінницькій області про залишені без нагляду речі та підозрілих осіб поблизу військових об’єктів, транспортних комунікацій, у місцях масового скупчення людей.

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СБУ, Тероризм, Винниччина, Військове навчання, Антитерористичне навчання.
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