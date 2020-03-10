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За минулу добу окупанти 10 разів порушили тишу

За минулу добу окупанти 10 разів порушили тишу
07:31 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове ураження.

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: біля населених пунктів Широкине та Гнутове – з БпЛА ворог скинув ВОГ-17; двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Шість обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: поруч з Оріховим – з міномета калібру 120 мм ворог випустив п'ять мін; поблизу Зайцевого – з 82-мм міномету – чотири міни; неподалік Водяного – з міномета калібру 82 мм – 4 міни, а також зафіксовано чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомета; у районі населених пунктів Новолуганське, Луганське та Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Слід зазначити, що противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Відтак за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркувальні емблеми Червоного Хреста.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

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За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

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ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші, Бойовик.
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