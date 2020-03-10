У Києві замінували Окружний адмінсуд

Новини України:Ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду.

В Окружному адмінсуді Києва проводиться евакуація у зв’язку з надходженням повідомлення про замінування.

Про це інформує пресслужба суду.

"У зв'язку із надходженням до Національної поліції повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

Суддя-спікер Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін у Facebook уточнив, що ідеться про приміщення суду, розташоване по вулиці Петра Болбочана. "Маєте засідання в ОАСК (Болбочана)? Планували подати позов сьогодні? Relax! ОАСК «замінували», - зазначив Санін.