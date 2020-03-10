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На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ (Фото)

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На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ (Фото)
19:39 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новини України:Внаслідок ворожої атаки автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" зазнав пошкоджень.

На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу підконтрольними Росії бойовиками санітарного автомобіля Збройних сил України.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 9 березня близько 12.50 в районі села Гнутове бойовики з безпілотного літального апарату скинули дві гранати на санітарний автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс", який мав зображення Червоного хреста на даху. Внаслідок ворожої атаки автомобіль зазнав пошкоджень.

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За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Вказані дії є грубим порушенням положень Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 та Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).

Раніше повідомлялося, як бойовики, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, обстріляли санітарний автомобіль з маркувальними емблемами Червоного хреста.

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Донбас, ЗСУ, Бойовики, Обстріл.
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